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«Дикая природа России»
Космос

Curiosity запечатлел облака в марсианском небе

National Geographic Россия
31 мая 2021
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Curiosity запечатлел эти облака сразу после захода солнца 19 марта, в 3063-й марсианский день миссии
Фото: NASA
Завораживающее зрелище.

Пасмурные дни — чрезвычайно редкое явление на Марсе, чья тонкая и сухая атмосфера не способствует появлению облаков. Тем не менее они все же образуются — чаще всего на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Красная планета наиболее удалена от Солнца на своей овальной орбите.

Однако два года назад (или один полный марсианский год назад) ученые заметили, что облака над марсоходом NASA Curiosity сформировались раньше, чем ожидалось. В этом году сотрудники миссии начали готовиться к появлению облаков уже в январе, а в марте Curiosity совершил наблюдения, которыми теперь поделилось NASA.

В результате были получены изображения тонких облаков, заполненных кристаллами льда, которые рассеивали свет от заходящего Солнца, некоторые из которых переливались перламутровым цветом.

Большинство марсианских облаков парят в небе на высоте не более 60 километров и состоят из водяного льда. Но облака, которые запечатлел Curiosity, находятся на большей высоте, где очень холодно, что указывает на то, что они, вероятно, состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

Ученые ищут дополнительные подсказки, чтобы установить высоту облака, и точно выяснить, какие из недавних изображений Curiosity демонстрируют облака из водяного льда, а какие — из сухого льда.

«Эти облака – одни из самых ярких вещей на Красной планете. Если бы вы наблюдали за небом рядом с Curiosity, вы могли бы видеть цвета невооруженным глазом, хотя они были бы тусклыми. Я всегда восхищаюсь цветами, которые появляются: красный и зеленый, синий и фиолетовый. Это действительно здорово – увидеть что-то на Марсе, сияющее множеством цветов», – Марк Леммон, сотрудник миссии Curiosity.

Мелкие волнистые структуры облаков легче увидеть с помощью изображений с черно-белых навигационных камер Curiosity. Цветные же снимки были сделаны камерой Mastcam.

Ледяные кристаллы, наблюдаемые сразу после заката, отражают угасающий свет, заставляя облака светиться на фоне темнеющего неба. Эти сумеречные облака становятся ярче, когда Солнце садится над горизонтом, подсвечивая их снизу.

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