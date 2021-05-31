Curiosity запечатлел облака в марсианском небе
Пасмурные дни — чрезвычайно редкое явление на Марсе, чья тонкая и сухая атмосфера не способствует появлению облаков. Тем не менее они все же образуются — чаще всего на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Красная планета наиболее удалена от Солнца на своей овальной орбите.
Однако два года назад (или один полный марсианский год назад) ученые заметили, что облака над марсоходом NASA Curiosity сформировались раньше, чем ожидалось. В этом году сотрудники миссии начали готовиться к появлению облаков уже в январе, а в марте Curiosity совершил наблюдения, которыми теперь поделилось NASA.
В результате были получены изображения тонких облаков, заполненных кристаллами льда, которые рассеивали свет от заходящего Солнца, некоторые из которых переливались перламутровым цветом.
Большинство марсианских облаков парят в небе на высоте не более 60 километров и состоят из водяного льда. Но облака, которые запечатлел Curiosity, находятся на большей высоте, где очень холодно, что указывает на то, что они, вероятно, состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.
Ученые ищут дополнительные подсказки, чтобы установить высоту облака, и точно выяснить, какие из недавних изображений Curiosity демонстрируют облака из водяного льда, а какие — из сухого льда.
Мелкие волнистые структуры облаков легче увидеть с помощью изображений с черно-белых навигационных камер Curiosity. Цветные же снимки были сделаны камерой Mastcam.
Ледяные кристаллы, наблюдаемые сразу после заката, отражают угасающий свет, заставляя облака светиться на фоне темнеющего неба. Эти сумеречные облака становятся ярче, когда Солнце садится над горизонтом, подсвечивая их снизу.