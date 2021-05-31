Curiosity запечатлел облака в марсианском небе

Пасмурные дни — чрезвычайно редкое явление на Марсе, чья тонкая и сухая атмосфера не способствует появлению облаков. Тем не менее они все же образуются — чаще всего на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Красная планета наиболее удалена от Солнца на своей овальной орбите.

Однако два года назад (или один полный марсианский год назад) ученые заметили, что облака над марсоходом NASA Curiosity сформировались раньше, чем ожидалось. В этом году сотрудники миссии начали готовиться к появлению облаков уже в январе, а в марте Curiosity совершил наблюдения, которыми теперь поделилось NASA.

В результате были получены изображения тонких облаков, заполненных кристаллами льда, которые рассеивали свет от заходящего Солнца, некоторые из которых переливались перламутровым цветом.