Данные зонда InSight раскрыли структуру коры Марса

Миссия NASA InSight сумела заглянуть внутрь Марса и обнаружила, что кора планеты может состоять из трех слоев. Впервые ученые напрямую исследовали внутреннюю часть планеты, отличной от Земли, что может помочь понять, как Марс формировался и эволюционировал с течением времени.
Посадочный модуль InSight высадился на поверхности Марса в ноябре 2018 года с целью выяснить внутреннюю структуру планеты. Посадка произошла возле марсианского экватора на гладкой равнине, известной как Elysium Planitia. В ходе исследования был использован исключительно чувствительный сейсмометр для фиксации геологической активности планеты.
По словам Брюса Банердта, главного исследователя миссии и ученого из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, на сегодняшний день миссия обнаружила более 480 «марсотрясений». Выяснилось, что Марс менее сейсмически активен, чем Земля, но в большей степени, чем Луна.
Все землетрясения имеют два набора объемных волн, которые проходят через внутреннюю часть планеты: первичные волны (P-волны) и вторичные волны (S-волны). Они также колеблются вдоль кровли земной коры как часть третьей категории, называемой поверхностными волнами.
На Земле сейсмологи используют поверхностные волны, чтобы больше узнать о внутренней структуре планеты. Прежде чем попасть на Марс, сейсмологи InSight ожидали, что эти волны дадут возможность заглянуть на глубину около 400 километров под поверхность Красной планеты. Но Марс продолжает таить загадки: несмотря на сотни землетрясений, ни в одном из них не было поверхностных волн.
Тем не менее, имеющихся данных хватило для того, чтобы высчитать некоторые данные о коре планеты.
Ранее ученые подозревали, что марсианская кора состоит из нескольких слоев, но точных данных, чтобы утверждать это, было недостаточно. Теперь ученые выяснили, что трехслойная структура наилучшим образом соответствует геохимическим моделям и данным по марсианским метеоритам.
В зависимости от того, 2 или 3 слоя в коре, ее толщина составляет 20 или 37 километров. Она колеблется от места к месту и точно не превышает 70 км. Для сравнения, на Земле толщина коры составляет 5-10 км под океаном, и 40-50 км под континентами.
В дальнейшем ученые планируют продолжить анализ данных InSight и получить сведения о ядре и мантии Марса. Кроме того, они рассчитывают, что тепловой зонд НР3, имеющий неофициальное название «Крот», сумеет погрузиться в глубины недр планеты, чтобы провести температурные замеры при помощи датчиков и радиометров зонда. Пока ему удавалось закопаться в грунт всего на несколько сантиметров вместо запланированных 70 сантиметров.
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