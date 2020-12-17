Данные зонда InSight раскрыли структуру коры Марса

Миссия NASA InSight сумела заглянуть внутрь Марса и обнаружила, что кора планеты может состоять из трех слоев. Впервые ученые напрямую исследовали внутреннюю часть планеты, отличной от Земли, что может помочь понять, как Марс формировался и эволюционировал с течением времени.

Посадочный модуль InSight высадился на поверхности Марса в ноябре 2018 года с целью выяснить внутреннюю структуру планеты. Посадка произошла возле марсианского экватора на гладкой равнине, известной как Elysium Planitia. В ходе исследования был использован исключительно чувствительный сейсмометр для фиксации геологической активности планеты.

По словам Брюса Банердта, главного исследователя миссии и ученого из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, на сегодняшний день миссия обнаружила более 480 «марсотрясений». Выяснилось, что Марс менее сейсмически активен, чем Земля, но в большей степени, чем Луна.

Все землетрясения имеют два набора объемных волн, которые проходят через внутреннюю часть планеты: первичные волны (P-волны) и вторичные волны (S-волны). Они также колеблются вдоль кровли земной коры как часть третьей категории, называемой поверхностными волнами.