Объявлена дата запуска российского космического аппарата на Луну

Он уточнил, что запасной датой пуска станет 30 октября 2021 года. Для посадки выбраны два района в окрестности лунного Южного полюса — основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии «Луна-25» должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района.

Аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. До этого в полярной области посадок не было. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран приземлялись на умеренных широтах или в районе экватора.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию «Луна-26», в 2025-м — посадочную станцию «Луна-27». Их создание включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.