День Нептуна: главные астрономические события сентября

После главного звездопада года, августовских Персеид, космос взял небольшую передышку. Но хотя ярких метеорных потоков в сентябре и не будет — ночное небо остается интересным и притягательным.

Нептун, перемещаясь по созвездию Водолей, 14 сентября 2021 года проходит точку противостояния с Солнцем. В такие моменты планета находится на минимальном расстоянии до Земли, и ее диск полностью освещен Солнцем. Это лучшее время для наблюдения любых внешних планет и астероидов.

По сообщению Московского планетария, дистанция от Земли до Нептуна в момент противостояния составит 4,32 млрд км, что почти в 29 раз дальше расстояния от Земли до Солнца. Яркость в период противостояния составит +7,8 m звездной величины. Планета видна на протяжении всего темного времени суток. Лучшее время на широте Москвы — с 19:00 14 сентября до 6:00 15 сентября. Постепенно поднимаясь на высоту почти 30° над южным горизонтом, к утру Нептун скроется под горизонт.