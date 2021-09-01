День Нептуна: главные астрономические события сентября

После главного звездопада года, августовских Персеид, космос взял небольшую передышку. Но хотя ярких метеорных потоков в сентябре и не будет — ночное небо остается интересным и притягательным.
Нептун, перемещаясь по созвездию Водолей, 14 сентября 2021 года проходит точку противостояния с Солнцем. В такие моменты планета находится на минимальном расстоянии до Земли, и ее диск полностью освещен Солнцем. Это лучшее время для наблюдения любых внешних планет и астероидов.
По сообщению Московского планетария, дистанция от Земли до Нептуна в момент противостояния составит 4,32 млрд км, что почти в 29 раз дальше расстояния от Земли до Солнца. Яркость в период противостояния составит +7,8 m звездной величины. Планета видна на протяжении всего темного времени суток. Лучшее время на широте Москвы — с 19:00 14 сентября до 6:00 15 сентября. Постепенно поднимаясь на высоту почти 30° над южным горизонтом, к утру Нептун скроется под горизонт.
Сатурн и Юпитер прошли противостояние в августе (2 и 20 соответственно), и в течение всего сентября их хорошо видно всю ночь. В частности, Юпитер находится невысоко над горизонтом в южной стороне неба, и его диск различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности газового гиганта можно рассмотреть полосы и другие детали. Четыре больших спутника также доступны для наблюдения с помощью бинокля.
Сатурн перемещается попятно по созвездию Козерог; его блеск снижается до +0,5 m при видимом диаметре около 18”. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо, Титан и другие яркие спутники. Видимый наклон колец Сатурна составляет 19 градусов.
Сентябрь — удобный месяц для наблюдателей из северного полушария. Особенно красив Млечный Путь, протянувшийся прямо через зенит, с юго-запада на северо-восток. Он проходит через созвездия Стрелец, Щит, Орел, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий и Телец.
Высоко в западной и юго-западной областях неба три звезды образуют летне-осенний треугольник. Самая яркая из них — Вега (α созвездия Лира), левее виден Денеб (α созвездия Лебедь), а ниже у горизонта расположилась звезда Альтаир (α созвездия Орел).
Солнце движется по созвездию Лев до 17 сентября, а затем переходит в созвездие Дева и остается в нем до конца месяца. Склонение уменьшается с каждым днем все быстрее, достигая максимума к осеннему равноденствию 22 сентября. С этого времени увеличивается продолжительность ночи, и по всей планете наступает астрономическая осень.
В начале сентября долгота дня на широте Москвы составляет 13 часов 50 минут, а в конце — 11 часов 38 минут. Полуденная высота за месяц уменьшится на 11 градусов, с 43° до 32°. Сентябрь входит в число самых благоприятных месяцев для наблюдений дневного светила, но не следует забывать, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить с применением фильтра.
Главной астрономической датой месяца является 23 сентября. В этот день 1846 года, ровно 175 лет назад, Иоганн Галле по расчетам Урбена Леверье открыл планету Нептун.