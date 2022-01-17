Длительное пребывание в космосе приводит к быстрому разрушению эритроцитов

В исследовании приняли участие 14 членов экипажей МКС, у которых были собраны анализы крови прямо на борту космической станции. На Земле наши тела создают и разрушают около двух миллионов эритроцитов каждую секунду. Исследователи обнаружили, что у астронавтов, пробывших на станции около полугода, в среднем уничтожалось по три миллиона эритроцитов в секунду. Эти результаты были одинаковыми как для женщин, так и для мужчин-астронавтов.

Команда доктора Труделя сделала это открытие благодаря техникам и методам, которые они разработали для точного измерения разрушения эритроцитов. Затем эти методы были адаптированы для сбора образцов на борту Международной космической станции. В лаборатории в Оттавском университете ученым удалось точно измерить крошечное количество угарного газа в образцах дыхания астронавтов. Одна молекула монооксида углерода образуется каждый раз, когда разрушается одна молекула гема, темно-красного пигмента эритроцитов.

Хотя команда не измеряла производство эритроцитов напрямую, они предполагают, что тела астронавтов производили дополнительные эритроциты, чтобы компенсировать клетки, которые были уничтожены. В противном случае они заболели бы тяжелой анемией и в космосе столкнулись бы с серьезными проблемами со здоровьем.