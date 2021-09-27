Для лунной миссии NASA решили проблему опасного грунта при посадке

Уже в этом десятилетии NASA планирует вернуться на Луну и установить там постоянное присутствие человека. Эта задача, однако, подразумевает ряд серьезных проблем. Одна из них — реголит, покрывающий большую часть поверхности земного спутника.

Реголит состоит из мелкой пыли и боле крупных зерен, которые образовывались в течение миллиардов лет, когда Луна подвергалась многочисленным ударам метеоритов. Поскольку у спутника Земли нет воды и атмосферы, эти частицы имеют острые, зазубренные формы, что делает их потенциально опасными для скафандров и оборудования.

Когда лунные модули миссий «Аполлон» высаживались на поверхность земного спутника, их двигатели превращали частицы реголита в осколки, летящие в вакууме со скоростью 3000 м/с. Лунные модули «Аполлона» весили до 15 тонн, тогда как в новых миссиях космические корабли будут весить от 20 до 60 тонн. Это означает, что при посадке поднимется гораздо больше пыли, чем в ранних лунных миссиях.

Решить проблему могло бы строительство взлетно-посадочной площадки, но для этого необходимо сперва высадиться на Луне.