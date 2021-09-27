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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Для лунной миссии NASA решили проблему опасного грунта при посадке

National Geographic Россия
27 сентября 2021
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Фото: Masten Space Systems
Этот метод может быть применим и к другим объектам Солнечной системы.

Уже в этом десятилетии NASA планирует вернуться на Луну и установить там постоянное присутствие человека. Эта задача, однако, подразумевает ряд серьезных проблем. Одна из них — реголит, покрывающий большую часть поверхности земного спутника.

Реголит состоит из мелкой пыли и боле крупных зерен, которые образовывались в течение миллиардов лет, когда Луна подвергалась многочисленным ударам метеоритов. Поскольку у спутника Земли нет воды и атмосферы, эти частицы имеют острые, зазубренные формы, что делает их потенциально опасными для скафандров и оборудования.

Когда лунные модули миссий «Аполлон» высаживались на поверхность земного спутника, их двигатели превращали частицы реголита в осколки, летящие в вакууме со скоростью 3000 м/с. Лунные модули «Аполлона» весили до 15 тонн, тогда как в новых миссиях космические корабли будут весить от 20 до 60 тонн. Это означает, что при посадке поднимется гораздо больше пыли, чем в ранних лунных миссиях.

Решить проблему могло бы строительство взлетно-посадочной площадки, но для этого необходимо сперва высадиться на Луне.

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Masten Space Systems Эксперты из Masten Space Systems нашли решение проблемы реголита

Исследователи предложили другое решение проблемы, которое может быть эффективным. Они разработали проект технологии распыления глинозема в полете (FAST), в рамках которого при спуске на поверхность Луны будут впрыскиваться керамические частицы оксида алюминия, консолидируя реголит в твердую подушку, которая имеет большее тепловое сопротивление и сопротивление абляции. Это защитит посадочный модуль не только во время спуска, но и при повторном взлете для возврата на лунную орбиту.

Компания Masten Space Systems, которая трудится над разработкой ракет Artemis, уже провела имитационные испытания посадки и определила, что эта идея осуществима даже для очень большого корабля, а строительство площадки можно контролировать с помощью размера и температуры шлейфа двигателя.

Эксперты подсчитали, что за считанные секунды можно напылить площадку диаметром до 6 метров, пропустив через факел ракеты 186 кг частиц оксида алюминия. Этот материал плавится в факеле и скрепляет частицы грунта в монолитное основание. Испытания на земле показали, что последовательная подача частиц диаметром 0,5 мм быстро создает начальный слой толщиной 1 мм, а последующее напыление частицами диаметром 0,024 мм укрепляет площадку.

В Masten Space Systems отмечают, что следующим шагом будет проверка концепции в лунной среде. В случае успеха она может значительно снизить стоимость исследования и эксплуатации Луны, открывая путь для новых миссий не только на спутнике Земли, но и на Марсе и в других местах Солнечной системы.

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