Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Два спутника могут столкнуться на орбите Земли на этой неделе

28 января 2020
IRAS
Вероятность столкновения невелика, но космические агентства в любом случае ничего не смогут сделать

По данным LeoLabs, службы слежения за космическим мусором, IRAS (выведенный из эксплуатации космический телескоп, запущенный в 1983 году) и GGSE-4 (выведенная из эксплуатации научная станция, запущенная в 1967 году) могут столкнуться друг с другом на этой неделе.

По расчетам спутники должны пройти на расстоянии 15-30 метров друг от друга на высоте около 900 километров. Поскольку они не имеют связи с Землей, космические агентства никак не могут повлиять на траекторию их полета. Тем не менее вероятность их столкновения составляет всего один процент.

«Подобные столкновения наверняка происходили в прошлом. Что действительно интересно, так это то, что эти объекты будут проходить настолько близко друг к другу. Космические корабли предпринимают маневры, чтобы избежать столкновения, уже на расстоянии 60 километров друг от друга. Так что это действительно близкое прохождение. И если столкновение произойдет, может образоваться большое количество мусора», – объясняет Алиса Горман, космический археолог из Университета Флиндерс.

LeoLabs сообщает, что IRAS имел стартовую массу 1083 кг и занимает пространство 3,6 на 3,24 на 2,05 метра. GGSE-4 намного меньше, его масса – всего 4,5 килограмма. Он был подключен к другому спутнику – выведенному из эксплуатации и относительно недавно рассекреченному военному спутнику, Poppy 5 (AKA 1967-053G). По словам астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, он достигает 85 килограммов.

Предполагается, что эти объекты сблизятся на минимальное расстояние в среду, 29 января. По словам Горман, в случае столкновения меньший объект будет уничтожен, а более крупный, вероятно, останется в значительной степени неповрежденным, но тоже послужит источником  образования космического мусора.

Ученые поясняют, что возможное столкновение не представляет никакой опасности для жителей Земли. Любой мусор, который входит в атмосферу нашей планеты, сгорает, даже не достигая поверхности.

Беспокойство представителей LeoLabs вызывает потенциальное увеличение космического мусора на орбите, который может сталкиваться с рабочими спутниками.

«Опасение заключается в том, что, если мы не решим, как избавиться от таких объектов в следующем десятилетии, такие столкновения начнут означать, что запускать спутники и выполнять космические операции, будет все труднее. Так что это определенно серьезная проблема», – заключает Горман.