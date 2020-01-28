Два спутника могут столкнуться на орбите Земли на этой неделе

По данным LeoLabs, службы слежения за космическим мусором, IRAS (выведенный из эксплуатации космический телескоп, запущенный в 1983 году) и GGSE-4 (выведенная из эксплуатации научная станция, запущенная в 1967 году) могут столкнуться друг с другом на этой неделе.

По расчетам спутники должны пройти на расстоянии 15-30 метров друг от друга на высоте около 900 километров. Поскольку они не имеют связи с Землей, космические агентства никак не могут повлиять на траекторию их полета. Тем не менее вероятность их столкновения составляет всего один процент.