Два спутника могут столкнуться на орбите Земли на этой неделе

По данным LeoLabs, службы слежения за космическим мусором, IRAS (выведенный из эксплуатации космический телескоп, запущенный в 1983 году) и GGSE-4 (выведенная из эксплуатации научная станция, запущенная в 1967 году) могут столкнуться друг с другом на этой неделе.
По расчетам спутники должны пройти на расстоянии 15-30 метров друг от друга на высоте около 900 километров. Поскольку они не имеют связи с Землей, космические агентства никак не могут повлиять на траекторию их полета. Тем не менее вероятность их столкновения составляет всего один процент.
1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020
(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb
«Подобные столкновения наверняка происходили в прошлом. Что действительно интересно, так это то, что эти объекты будут проходить настолько близко друг к другу. Космические корабли предпринимают маневры, чтобы избежать столкновения, уже на расстоянии 60 километров друг от друга. Так что это действительно близкое прохождение. И если столкновение произойдет, может образоваться большое количество мусора», – объясняет Алиса Горман, космический археолог из Университета Флиндерс.
LeoLabs сообщает, что IRAS имел стартовую массу 1083 кг и занимает пространство 3,6 на 3,24 на 2,05 метра. GGSE-4 намного меньше, его масса – всего 4,5 килограмма. Он был подключен к другому спутнику – выведенному из эксплуатации и относительно недавно рассекреченному военному спутнику, Poppy 5 (AKA 1967-053G). По словам астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, он достигает 85 килограммов.
The NASA/NIVR IRAS satellite and the NRO/USN POPPY 5B satellite (aka GGSE 4) are predicted to make a close approach on Wednesday. POPPY 5B has 18-metre-long gravity gradient booms so a 15-to-30 metre predicted miss distance is alarming https://t.co/H1UckcoaAH— Jonathan McDowell (@planet4589) January 27, 2020
Предполагается, что эти объекты сблизятся на минимальное расстояние в среду, 29 января. По словам Горман, в случае столкновения меньший объект будет уничтожен, а более крупный, вероятно, останется в значительной степени неповрежденным, но тоже послужит источником образования космического мусора.
Ученые поясняют, что возможное столкновение не представляет никакой опасности для жителей Земли. Любой мусор, который входит в атмосферу нашей планеты, сгорает, даже не достигая поверхности.
Беспокойство представителей LeoLabs вызывает потенциальное увеличение космического мусора на орбите, который может сталкиваться с рабочими спутниками.
«Опасение заключается в том, что, если мы не решим, как избавиться от таких объектов в следующем десятилетии, такие столкновения начнут означать, что запускать спутники и выполнять космические операции, будет все труднее. Так что это определенно серьезная проблема», – заключает Горман.