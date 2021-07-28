Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на участие в лунной программе

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, предложил NASA покрыть до двух миллиардов долларов расходов в обмен на контракт на лунный модуль. Ранее единственным подрядчиком была выбрана SpaceX. Безос считает, что над проектом должны работать обе компании.

Безос написал открытое письмо главе NASA Биллу Нельсону, в котором заявил, что компания Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля, отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на общую сумму до $2 миллиардов. При этом, уточняется в письме, подразумевается не отсрочка, а полный отказ от требований.

Кроме того, Безос заявил, что Blue Origin за свой счет внесет вклад в разработку и запуск на низкую околоземную орбиту устройства, которому предстоит найти безопасный путь к Луне (pathfinder mission).