Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на участие в лунной программе

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, предложил NASA покрыть до двух миллиардов долларов расходов в обмен на контракт на лунный модуль. Ранее единственным подрядчиком была выбрана SpaceX. Безос считает, что над проектом должны работать обе компании.
Безос написал открытое письмо главе NASA Биллу Нельсону, в котором заявил, что компания Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля, отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на общую сумму до $2 миллиардов. При этом, уточняется в письме, подразумевается не отсрочка, а полный отказ от требований.
Кроме того, Безос заявил, что Blue Origin за свой счет внесет вклад в разработку и запуск на низкую околоземную орбиту устройства, которому предстоит найти безопасный путь к Луне (pathfinder mission).
В апреле NASA сообщило, что заключило контракт на сумму 2,89 миллиарда долларов с компанией Илона Маска SpaceX, в рамках которого она должна разработать и построить посадочный модуль для доставки астронавтов NASA на Луну. Blue Origin также претендовала на контракт и оспорила решение NASA, после чего космическое агентство попросило SpaceX приостановить работы.
Ранее в июле Безос слетал в космос на ракете New Shepard, которую построила Blue Origin. Миллиардер, его брат Марк и еще два космических туриста поднялись выше 100 км, преодолев так называемую линию Кармана — условную границу между атмосферой Земли и космосом.