Джефф Безос успешно приземлился после космического полета: видео

Пассажирская капсула с миллиардером, основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.
Спустя четыре минуты после старта ракета достигла высоты в 107 048 метров, после чего произошло отделение капсулы с пассажирами. Ракета опустилась на место старта через семь минут после начала полета, а капсула на парашюте — через 10:18 секунд. Вышедших из капсулы космических туристов приветствовали журналисты и другие очевидцы полета.
BREAKING: Jeff Bezos and three passengers return to Earth after historic flight to edge of space. https://t.co/VX9QqD70Zw #BlueOrigin pic.twitter.com/loAEH6DACv— ABC News (@ABC) July 20, 2021
В герметичной капсуле с большими иллюминаторами находились сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Дэмен, сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners. Таким образом, Фанк и Дэемен стали самым старым и самым молодым человеком, которые побывали в космосе.
Международная авиационная федерация в качестве рабочей границы между атмосферой и космосом установила высоту в 100 км (линия Кармана), потому что на этой высоте для создания подъемной аэродинамической силы необходимо, чтобы летательный аппарат двигался с первой космической скоростью.