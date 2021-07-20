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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Космос

Джефф Безос успешно приземлился после космического полета: видео

National Geographic Россия
20 июля 2021
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Фото: Blue Origin
Миллиардер поднялся на высоту 107 километров от Земли.

Пассажирская капсула с миллиардером, основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Спустя четыре минуты после старта ракета достигла высоты в 107 048 метров, после чего произошло отделение капсулы с пассажирами. Ракета опустилась на место старта через семь минут после начала полета, а капсула на парашюте — через 10:18 секунд. Вышедших из капсулы космических туристов приветствовали журналисты и другие очевидцы полета.

В герметичной капсуле с большими иллюминаторами находились сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Дэмен, сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners. Таким образом, Фанк и Дэемен стали самым старым и самым молодым человеком, которые побывали в космосе.

Международная авиационная федерация в качестве рабочей границы между атмосферой и космосом установила высоту в 100 км (линия Кармана), потому что на этой высоте для создания подъемной аэродинамической силы необходимо, чтобы летательный аппарат двигался с первой космической скоростью.

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