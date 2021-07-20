Джефф Безос успешно приземлился после космического полета: видео

Пассажирская капсула с миллиардером, основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Спустя четыре минуты после старта ракета достигла высоты в 107 048 метров, после чего произошло отделение капсулы с пассажирами. Ракета опустилась на место старта через семь минут после начала полета, а капсула на парашюте — через 10:18 секунд. Вышедших из капсулы космических туристов приветствовали журналисты и другие очевидцы полета.