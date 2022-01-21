Единственная в России женщина-космонавт отправится на МКС в сентябре

Межведомственная комиссия утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию. В основном экипаже МКС-67, летящем на корабле «Союз МС-21» в марте 2022 года, подтвержден полет космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. А в основной экипаж МКС-68, летящий на корабле «Союз МС-22» в сентябре 2022 года, состоит из космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной.
Вместе с тем Роскосмос и NASA продолжают переговоры по соглашению о «перекрестных» полетах. Если они будут подписаны, то Анна Кикина войдет в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года. Ее место в составе основного экипажа корабля «Союз МС-22» займет астронавт NASA Франциско Рубио.
37-летняя Анна Кикина опыта космических полетов еще не имеет. Она родилась в Новосибирске, занималась спортом и работала на радиостанции в Горно-Алтайске. 27 января 2012 года Роскосмос объявил открытый конкурс по набору в отряд космонавтов, и Анна прошла все его этапы.
В 2014 году ей была присвоена квалификация «космонавт-испытатель», а с 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса: ее предшественница Елена Серова, которая провела на борту МКС 167 дней в 2014-2015 годах, стала депутатом Госдумы. Отправившись на МКС, Кикина станет пятой женщиной-космонавтом из России (включая женщин-космонавтов из Советского Союза).
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