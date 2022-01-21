Единственная в России женщина-космонавт отправится на МКС в сентябре

Вместе с тем Роскосмос и NASA продолжают переговоры по соглашению о «перекрестных» полетах. Если они будут подписаны, то Анна Кикина войдет в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года. Ее место в составе основного экипажа корабля «Союз МС-22» займет астронавт NASA Франциско Рубио.

37-летняя Анна Кикина опыта космических полетов еще не имеет. Она родилась в Новосибирске, занималась спортом и работала на радиостанции в Горно-Алтайске. 27 января 2012 года Роскосмос объявил открытый конкурс по набору в отряд космонавтов, и Анна прошла все его этапы.