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Космос

Эфиопия запустит собственный спутник

25 ноября 2019
Африка все активнее включается в космическую гонку.

Гетахун Мекурия — министр по инновациям и технологиям Эфиопии — сообщил о предстоящем запуске первого для страны спутника. Аппарат был построен в Китае и будет запущен там же, но в его создании участвовали эфиопские инженеры. Работать со спутником предстоит Центру управления, созданному на окраине Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

По словам Мекурия, спутник будет использоваться для нужд сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, защиты окружающей среды и наблюдения Земли. Запуск спутника намечен на декабрь 2019 года.

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Первым африканским спутником, выведенным на околоземную орбиту, стал аппарат GhanaSat-1, созданный командой инженеров Университета всех наций, расположенного в городе Кофоридуа (Республика Гана). Его запуск состоялся в июле 2017 года.