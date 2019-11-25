Эфиопия запустит собственный спутник

Гетахун Мекурия — министр по инновациям и технологиям Эфиопии — сообщил о предстоящем запуске первого для страны спутника. Аппарат был построен в Китае и будет запущен там же, но в его создании участвовали эфиопские инженеры. Работать со спутником предстоит Центру управления, созданному на окраине Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

По словам Мекурия, спутник будет использоваться для нужд сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, защиты окружающей среды и наблюдения Земли. Запуск спутника намечен на декабрь 2019 года.