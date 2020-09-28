Экскурсия по Юпитеру во время затмения Ио: 360°-видео в 8K

«Юнона» делает полный оборот вокруг Юпитера каждые 53 дня. Во время перицентра, ближайшего орбитального сближения с планетой, аппарат проходит мимо газового гиганта на расстоянии около 4 200 км, а затем уносится в сторону на 8,1 миллиона км.

В общей сложности за время миссии «Юнона» 29 раз сближалась с Юпитером на минимальное расстояние, а во время 22-го перицентра 12 сентября 2019 года зафиксировала на вершинах облаков газового гиганта тень одного из спутников — Ио.

Инженер-программист Кевин Гилл, занимающийся обработкой фотографий, сделанных JunoCam, на прошлой неделе превратил данные затмения Ио в интерактивное панорамное видео.