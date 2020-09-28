Экскурсия по Юпитеру во время затмения Ио: 360°-видео в 8K

«Юнона» делает полный оборот вокруг Юпитера каждые 53 дня. Во время перицентра, ближайшего орбитального сближения с планетой, аппарат проходит мимо газового гиганта на расстоянии около 4 200 км, а затем уносится в сторону на 8,1 миллиона км.
В общей сложности за время миссии «Юнона» 29 раз сближалась с Юпитером на минимальное расстояние, а во время 22-го перицентра 12 сентября 2019 года зафиксировала на вершинах облаков газового гиганта тень одного из спутников — Ио.
Инженер-программист Кевин Гилл, занимающийся обработкой фотографий, сделанных JunoCam, на прошлой неделе превратил данные затмения Ио в интерактивное панорамное видео.
Коллекция Кевина доступна в его аккаунте на Flickr, в том числе снимки, 29-го перицентра, состоявшегося 16 сентября.
Миссия «Юнона», стартовавшая в августе 2011 года, завершится в июле 2021 года, когда космический аппарат будет смещен со своей орбиты и направлен в атмосферу Юпитера.
Узнайте, почему на МКС возобновили поиски источника утечки воздуха.