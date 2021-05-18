Эксперимент NASA по изучению космической плазмы: видео

Вечером 16 мая с авиационной базы NASA Wallops в Виргинии в космос отправилась четырехступенчатая зондирующая ракета Black Brant XII. Она летела в ионосферу по дуге, с запланированным спуском в Атлантику возле Бермудских островов.

Миссия получила имя KiNET-X: это кинетический эксперимент, который поможет исследовать перенос энергии и импульса под воздействием магнитного поля. Когда большая масса плазмы, такая как солнечный ветер, взаимодействует на уровне частиц с плазмой космической планетарной среды — это приводит к возникновению полярных сияний. Они происходят не только на Земле: данные космические законы распространяются и на другие планеты.