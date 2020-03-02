Экзопланету впервые обнаружили с помощью радиоволн

До настоящего времени существовало два основных способа обнаружения экзопланет. Транзитный метод помогает найти планету, когда она проходит между своей звездой и Землей — это отражается на светимости звезды и раскрывает нам местоположение объекта исследования. Метод Доплера или метод лучевых скоростей заключается в спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды, обладающей планетной системой.

Взаимодействие между Юпитером и Ио интересно тем, что газовый гигант производит сигнатурное излучение на радиоволнах, которые в основном поляризованы по кругу и которые могут быть мощнее на более низких частотах, чем аналогичные длины волн от Солнца.

Магнитное поле Солнца недостаточно сильное, а расстояния слишком велики, чтобы произвести аналогичный эффект от его взаимодействия с планетами Солнечной системы. Но красные карлики имеют гораздо более мощные магнитные поля, которые можно обнаружить.

Астроном Хариш Ведантам из ASTRON и международная команда исследователей решили искать низкочастотные радиоволны с круговой поляризацией. Они использовали данные исследования, проведенного с использованием LOFAR — телескопа в Нидерландах, который сканирует небо на низких радиочастотах. Ученые выявили несколько излучений, которые соответствуют красным карликам.

Одной из таких звезд стала GJ 1151. Она оказалась идеальным кандидатом для дальнейшего изучения. Многие красные карлики — особенно те, что обнаруживаются на радиоволнах — чрезвычайно турбулентны. Они наполняют пространство вокруг себя звездными вспышками, вращаясь очень быстро или взаимодействуя со звездой-спутником. GJ 1151 вращается крайне медленно, делая лишь один оборот за 130 земных суток. Кроме того, ученые исключили наличие возле нее звезды-компаньона.