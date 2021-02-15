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Космос

Эмиратский зонд сделал первый снимок Марса с орбиты

National Geographic Россия
15 февраля 2021
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Фото: Mohammed bin Rashid Space Centre
В настоящее время Красную планету изучают уже 10 миссий.

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов — Mohammed bin Rashid Space Centre — поделилось снимком Марса, который был сделан межпланетной станцией «Аль-Амаль» («Надежда), которая на прошлой неделе вышла на орбиту Красной планеты. Фотография была сделана с высоты около 25 000 километров над поверхностью Марса. 

«Передача первого изображения Марса с помощью зонда „Аль-Амаль“ является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, занимающимся исследованием космоса. Мы надеемся, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству», — написал в Twitter шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян.

9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Амаль» вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, преодолев почти 500 миллионов километров.

Mohammed bin Rashid Space Centre стал пятой космической организацией, достигшей Марса. В прошлом только США, СССР, Индия и Европейское космическое агентство успешно реализовывали миссии, посвященные Красной планете.

Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии. «Аль-Амаль» предназначен для изучения климата и верхних слоев атмосферы Красной планеты. 

Вслед за арабским зондом Марса достигла китайская станция «Тяньвэнь-1». Следующим на очереди стоит миссия Perseverance. На 18 февраля запланирована высадка марсохода NASA на поверхность Красной планеты. 

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