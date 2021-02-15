Эмиратский зонд сделал первый снимок Марса с орбиты

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов — Mohammed bin Rashid Space Centre — поделилось снимком Марса, который был сделан межпланетной станцией «Аль-Амаль» («Надежда), которая на прошлой неделе вышла на орбиту Красной планеты. Фотография была сделана с высоты около 25 000 километров над поверхностью Марса.
«Передача первого изображения Марса с помощью зонда „Аль-Амаль“ является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, занимающимся исследованием космоса. Мы надеемся, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству», — написал в Twitter шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян.
إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل. pic.twitter.com/Gr24bgel0q— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021
9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Амаль» вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, преодолев почти 500 миллионов километров.
Mohammed bin Rashid Space Centre стал пятой космической организацией, достигшей Марса. В прошлом только США, СССР, Индия и Европейское космическое агентство успешно реализовывали миссии, посвященные Красной планете.
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии. «Аль-Амаль» предназначен для изучения климата и верхних слоев атмосферы Красной планеты.
Вслед за арабским зондом Марса достигла китайская станция «Тяньвэнь-1». Следующим на очереди стоит миссия Perseverance. На 18 февраля запланирована высадка марсохода NASA на поверхность Красной планеты.