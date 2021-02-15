Эмиратский зонд сделал первый снимок Марса с орбиты

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов — Mohammed bin Rashid Space Centre — поделилось снимком Марса, который был сделан межпланетной станцией «Аль-Амаль» («Надежда), которая на прошлой неделе вышла на орбиту Красной планеты. Фотография была сделана с высоты около 25 000 километров над поверхностью Марса.

«Передача первого изображения Марса с помощью зонда „Аль-Амаль“ является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, занимающимся исследованием космоса. Мы надеемся, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству», — написал в Twitter шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян.