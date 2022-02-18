Этот транснептуновый объект поможет искать девятую планету в нашей Системе

Его обнаружили астрономы из Ватикана.

Священник и астроном-любитель Ричард Бойл из Ватиканской обсерватории и его коллеги обнаружили нового для нас обитателя Солнечной системы, вращающегося за орбитой Нептуна. Объект, получивший название 2021 XD7, был найден с помощью Ватиканского телескопа передовых технологий (VATT).

VATT представляет собой телескоп среднего размера и является первым телескопом, построенным с использованием новаторских методов в Университете Аризоны в 1990-х годах при Папе Иоанне Павле II. Бойл использовал объектив VATT4K, специально разработанный для фотометрических съемок и наблюдения за слабыми объектами, когда нашел TNO (транснептуновый объект) 2021 XD7.

Казимерас Черни, литовский астроном и астрофизик, проанализировал данные VATT, а Питер Верес из Центра малых планет Международного астрономического союза рассчитал орбиту нового TNO, используя наблюдения, полученные Бойлом. Поскольку TNO 2021 XD7 находится далеко от Солнца, о нем мало что известно, кроме того, что его размер меньше Плутона (и, соответственно, меньше Луны).

TNO 2021 XD7 требуется 286 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, а его орбита значительно наклонена и в ближайшей к нашей звезде точке удалена от нее на 30 астрономических единиц.

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Исследователи утверждают, что TNO 2021 XD7 может помочь в поисках так называемой девятой планеты.

Идея девятой планеты Солнечной системы была предложена в 2015 году астрономами Калифорнийского технологического института Майком Брауном и Константином Батыгиным, которые нашли доказательства существования гигантской планеты за орбитой Нептуна. Эта теория, впрочем, затем неоднократно оспаривалась. Гравитационное притяжение этой гипотетической планеты может объяснить некоторую аномалию в распределении орбит транснептуновых объектов. Девятая планета должна быть размером с мининептун, а диаметр у нее – в 2-4 раза больше Земного.

Открытие TNO 2021 XD7 дает астрономам надежду, что они наконец смогут найти девятую планету, которую искали годами. Они считают, что изучение нового транснептунового объекта (то есть объекта, который вращается вокруг Солнца и у которого среднее расстояние до Солнца ближе, чем у Нептуна – 30 а.е.) поможет им определить точное местоположение девятой планеты в Солнечной системе – если таковая существует.

Транснептуновые объекты вращаются вокруг Солнца на расстоянии около 4,5 миллиарда километров. Они образуют пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. Первым открытым транснептуновым объектом стал Плутон в 1930 году.

На сегодняшний день известно более 3,5 тысяч транснептуновых объектов. Крупнейшими из них являются Эрида (по массе) и Плутон (по размеру).