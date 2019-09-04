Европейский спутник едва не столкнулся в космосе с аппаратом Маска

Специалисты предупреждают, что с увеличением количества спутников на разных орбитах подобные маневры будет выполнять все сложнее.

SpaceX, One Web и Amazon в ближайшие годы планируют выпустить на орбиту тысячи небольших аппаратов. Предполагается, что за перемещениями спутников будет следить специализированная компьютерная система с элементами искуственного интеллекта.

Спутник Aeolus был выведен на орбиту в августе 2018 года. Он отслеживает конфигурацию атмосферных масс Земли и формирование сильных ветров.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.