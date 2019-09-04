Европейский спутник едва не столкнулся в космосе с аппаратом Маска

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска.
Для этого Aeolus включил двигатели, в результате чего перешел на более высокую орбиту. Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ESA (Европейское космическое агентство – Nat-geo.ru).
For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U— ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019
Специалисты предупреждают, что с увеличением количества спутников на разных орбитах подобные маневры будет выполнять все сложнее.
SpaceX, One Web и Amazon в ближайшие годы планируют выпустить на орбиту тысячи небольших аппаратов. Предполагается, что за перемещениями спутников будет следить специализированная компьютерная система с элементами искуственного интеллекта.
Спутник Aeolus был выведен на орбиту в августе 2018 года. Он отслеживает конфигурацию атмосферных масс Земли и формирование сильных ветров.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.