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Космос

Европейский спутник едва не столкнулся в космосе с аппаратом Маска

04 сентября 2019
Official SpaceX Photos
Фото: Official SpaceX Photos/flickr.com
На орбите Земли чуть не произошла серьезная авария.

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска.

Для этого Aeolus включил двигатели, в результате чего перешел на более высокую орбиту. Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ESA (Европейское космическое агентство – Nat-geo.ru).

Специалисты предупреждают, что с увеличением количества спутников на разных орбитах подобные маневры будет выполнять все сложнее.

SpaceX, One Web и Amazon в ближайшие годы планируют выпустить на орбиту тысячи небольших аппаратов. Предполагается, что за перемещениями спутников будет следить специализированная компьютерная система с элементами искуственного интеллекта.

Спутник Aeolus был выведен на орбиту в августе 2018 года. Он отслеживает конфигурацию атмосферных масс Земли и формирование сильных ветров.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.

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