Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars

Возможно, российскую госкорпорацию заменит NASA.

Правящий совет Европейского космического агентства (ЕSА) единогласно проголосовал за приостановку совместной с Россией миссии на Марс. Миссия должна была стартовать к Красной планете в конце этого года, но теперь этот запуск отложен на неопределенный срок.

В четверг, 17 марта, совет ЕSА заявил, что из-за событий, которые разворачиваются в Украине, агентство больше не может осуществлять «текущее сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году».

Также совет уполномочил главу агентства Йозефа Ашбахера провести промышленное исследование для определения вариантов осуществления миссии марсохода в рамках программы. По словам Ашбахера, теперь ЕSА рассматривает сотрудничество с Национальным агентством США по аэронавтике и космическому пространству (NASA) для продолжения миссии.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», – сообщил Рогозин в телеграм-канале.

ExoMars – совместная программа ESA и российской госкорпорации «Роскосмос» по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.

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Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа «Казачок» и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем «Протон-М» c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.