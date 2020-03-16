Экзопланета впервые обнаружена за пределами галактической плоскости

На сегодняшний день в Млечном Пути обнаружено более 4 000 экзопланет, и все они располагаются на относительно тонком диске галактической плоскости. Но теперь астрофизики столкнулись с первым исключением. Спустя полтора года после начала своей работы космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил экзопланету, вращающуюся вокруг звезды, которая находится на расстоянии в 5 870 световых лет над галактической плоскостью.

Планета, получившая обозначение LHS 1815b, примерно на 8,8% больше Земли и, вероятно, представляет из себя невероятно плотный каменистый мир — ее масса превышает земную приблизительно в 8,7 раза.