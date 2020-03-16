Экзопланета впервые обнаружена за пределами галактической плоскости

На сегодняшний день в Млечном Пути обнаружено более 4 000 экзопланет, и все они располагаются на относительно тонком диске галактической плоскости. Но теперь астрофизики столкнулись с первым исключением. Спустя полтора года после начала своей работы космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил экзопланету, вращающуюся вокруг звезды, которая находится на расстоянии в 5 870 световых лет над галактической плоскостью.
Планета, получившая обозначение LHS 1815b, примерно на 8,8% больше Земли и, вероятно, представляет из себя невероятно плотный каменистый мир — ее масса превышает земную приблизительно в 8,7 раза.
Толщина тонкого диска Млечного Пути составляет лишь несколько сотен световых лет. Его окружает более толстый диск, в котором встречается намного меньше звезд — он находится между тонким диском и галактическим гало. Почти все звезды, обнаруженные в этой области, старше 10 миллиардов лет. Последние исследования показывают, что они появились в Млечном пути в результате столкновения с другой галактикой. Эти звезды бедны металлами и движутся быстрее, чем звезды тонкого диска галактики.
Ранее считалось, что звезды из толстого диска могут каким-то образом препятствовать процессу формирования планет. Это связывалось в том числе с их обделенностью металлами. И, поскольку планет у таких звезд обнаружено не было, любые различия между звездами из тонкого и толстого диска, оставались загадкой.
Когда астрономы заметили сигнатуру LHS 1815b в данных TESS, система находилась на расстоянии всего 97 световых лет от Земли. Скалистые планеты размером с Землю находятся в меньшинстве среди всех обнаруженных экзопланет, поэтому они представляют наибольшую ценность для изучения, поскольку именно в таких местах ученые ожидают найти наиболее подходящие условия для жизни.
Исследователи рассчитывают найти у LHS 1815b атмосферу. Вероятно, это можно будет сделать после запуска космического телескопа Джеймса Уэбба, который ожидается в марте 2021 года.
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