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Космос

Финальная проверка золотых зеркал «Джеймса Уэбба»: видео

Анастасия Баринова
12 мая 2021
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Фото: NASA/Chris Gunn
Запуск обсерватории постоянно откладывался, но теперь она готова к работе.

С 1990 года в космосе работает телескоп «Хаббл», уже давно исчерпавший свой ресурс. Первоначально планировалось, что в 2014 году его сменит телескоп «Джеймс Уэбб», но построить новый аппарат в срок не удалось. И хотя «Хаббл» до сих пор обогащает науку важными данными – телескоп нового поколения сможет работать лучше.

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Одно из главных отличий телескопа «Уэбб» от «Хаббла» и других предшественников – это размер зеркала. Для того, чтобы измерять свет от самых далеких галактик, оно должно быть не менее 6,5 метров, но в этом случае его масса была бы слишком большой и, кроме того, обсерватория бы не поместилась в ракету-носитель. Специалистам NASA требовалось найти уникальное решение, позволяющее отправить в космос легкое и одновременно гигантское зеркало. В результате оно было собрано из сегментов, которым предстоит развернуться в космосе.

Соединённые вместе сегменты образуют единое зеркало из бериллия, покрытого золотой пленкой.

11 мая в Центре космических полетов Годдарда было проведено испытание по развертыванию зеркала. Оно завершилось успехом, продемонстрировав, что обсерватория способна повторить этот маневр в космосе. Теперь телескоп готов к запуску, который состоится в конце 2021 года. 

Посмотрите, как изготавливают зеркала для телескопов.

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