Финальная проверка золотых зеркал «Джеймса Уэбба»: видео

Одно из главных отличий телескопа «Уэбб» от «Хаббла» и других предшественников – это размер зеркала. Для того, чтобы измерять свет от самых далеких галактик, оно должно быть не менее 6,5 метров, но в этом случае его масса была бы слишком большой и, кроме того, обсерватория бы не поместилась в ракету-носитель. Специалистам NASA требовалось найти уникальное решение, позволяющее отправить в космос легкое и одновременно гигантское зеркало. В результате оно было собрано из сегментов, которым предстоит развернуться в космосе.

Соединённые вместе сегменты образуют единое зеркало из бериллия, покрытого золотой пленкой.