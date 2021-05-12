Финальная проверка золотых зеркал «Джеймса Уэбба»: видео

С 1990 года в космосе работает телескоп «Хаббл», уже давно исчерпавший свой ресурс. Первоначально планировалось, что в 2014 году его сменит телескоп «Джеймс Уэбб», но построить новый аппарат в срок не удалось. И хотя «Хаббл» до сих пор обогащает науку важными данными – телескоп нового поколения сможет работать лучше.
Одно из главных отличий телескопа «Уэбб» от «Хаббла» и других предшественников – это размер зеркала. Для того, чтобы измерять свет от самых далеких галактик, оно должно быть не менее 6,5 метров, но в этом случае его масса была бы слишком большой и, кроме того, обсерватория бы не поместилась в ракету-носитель. Специалистам NASA требовалось найти уникальное решение, позволяющее отправить в космос легкое и одновременно гигантское зеркало. В результате оно было собрано из сегментов, которым предстоит развернуться в космосе.
Соединённые вместе сегменты образуют единое зеркало из бериллия, покрытого золотой пленкой.
11 мая в Центре космических полетов Годдарда было проведено испытание по развертыванию зеркала. Оно завершилось успехом, продемонстрировав, что обсерватория способна повторить этот маневр в космосе. Теперь телескоп готов к запуску, который состоится в конце 2021 года.
Посмотрите, как изготавливают зеркала для телескопов.