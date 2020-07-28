Физики по-новому посчитали возраст Вселенной

Команда Шомберта пересчитала подход Тулли-Фишера, используя точно определенные расстояния в линейном вычислении 50 галактик в качестве ориентиров для измерения расстояний до 95 других галактик. Это позволило более точно установить кривые масс и скоростей вращения галактик и математически рассчитать возраст и скорость расширения Вселенной.

По новым расчетам, постоянная Хаббла составляет 75,1 ±2,3 километра в секунду на мегапарсек, а возраст Вселенной — около 12,6 миллиардов лет. Это противоречит использовавшимся ранее данным, которые определяли константу Хаббла на уровне 74,03 ± 1,42 (км/с)/Мпк по традиционным методам подсчета и 67,4 ± 0,5 (км/с)/Мпк на основе реликтового излучения. Как отмечают авторы работы, на 95% все значения постоянной Хаббла ниже 70 можно исключать.

Расчеты, сделанные по результатам наблюдений NASA в 2013 году, где использовалась модель ΛCDМ (Lambda-Cold Dark Matter), определяют возраст Вселенной в 13,77 миллиарда лет, что на данный момент представляет стандартную модель космологии Большого взрыва. Отличающиеся постоянные значения Хаббла из различных методов обычно оценивают возраст вселенной между 12 миллиардами и 14,5 миллиардами лет.

Джеймс Шомберт добавил, что ученые прекрасно осознают несовершенство современных знаний о физике Вселенной, поэтому они возлагают большие надежды на будущих астрофизиков.