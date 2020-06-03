Фобос образовался из кольца Марса, которое появится вновь

Новая подсказка лежит в Деймосе, меньшем из двух марсианских лун. Он вращается вокруг Марса с небольшим наклоном относительно экватора планеты — и это вполне может быть результатом гравитационных воздействий, вызванных кольцом планеты.

Кольцевые системы не так уж редки. Когда мы представляем одну из них, то сразу вспоминаем Сатурн. Однако кроме Сатурна кольца имеют Уран, Нептун и Юпитер, а также карликовая планета Хаумеа и кентавры Хирон и Харикло.

В 2017 году ученые Дэвид Минтон и Эндрю Хессельброк предположили, что у Марса когда-то тоже существовало кольцо. Оно образовалось из космического мусора, появившегося после столкновения с планетой астероида. Это кольцо в дальнейшем «слиплось» во второй спутник Марса — Фобос, который раньше был намного более массивным, чем сегодня. Новое исследование ученых из Института SETI и Университета Пердью добавляет в схему Деймос, и результаты полностью согласуются с предыдущей моделью.