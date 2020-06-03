Фобос образовался из кольца Марса, которое появится вновь

Новая подсказка лежит в Деймосе, меньшем из двух марсианских лун. Он вращается вокруг Марса с небольшим наклоном относительно экватора планеты — и это вполне может быть результатом гравитационных воздействий, вызванных кольцом планеты.
Кольцевые системы не так уж редки. Когда мы представляем одну из них, то сразу вспоминаем Сатурн. Однако кроме Сатурна кольца имеют Уран, Нептун и Юпитер, а также карликовая планета Хаумеа и кентавры Хирон и Харикло.
В 2017 году ученые Дэвид Минтон и Эндрю Хессельброк предположили, что у Марса когда-то тоже существовало кольцо. Оно образовалось из космического мусора, появившегося после столкновения с планетой астероида. Это кольцо в дальнейшем «слиплось» во второй спутник Марса — Фобос, который раньше был намного более массивным, чем сегодня. Новое исследование ученых из Института SETI и Университета Пердью добавляет в схему Деймос, и результаты полностью согласуются с предыдущей моделью.
Орбитальный наклон Деймоса невелик — всего 1,8 градуса относительно экватора Марса. Кроме того, у этого спутника стандартная орбита — он делает полный оборот вокруг Красной планеты каждые 30 часов с крайне низким эксцентриситетом. Однако с Фобосом происходит нечто странное. Он располагается близко к Марсу и делает оборот за 7 часов 39 минут, приближаясь к своей планете на 1,8 сантиметра в год.
Ожидается, что в течение 100 миллионов лет Фобос достигнет предела Роша — расстояния, на котором приливные силы Марса разорвут луну на части. Большая часть обломков может образовать кольцо, из которого возникнет новый, но уже меньший по размерам Фобос. Согласно исследованию 2017 года, подобное могло происходить в прошлом уже несколько раз.
Используя численное моделирование, Чук и его команда попытались определить, как ранний протофобос мог повлиять на наклон орбиты Деймоса. По их расчетам, протофобос в 20 раз массивнее Луны вступил в орбитальный резонанс 1:3 с Деймосом на расстоянии 3,3 радиуса Марса, что привело к небольшому наклону орбиты последнего. Исследователи полагают, что с тех пор орбита и наклон Деймоса оставались неизменными на протяжении 3,5 миллиарда лет.
Кроме того, ученые считают, что нынешний Фобос образовался всего около 200 миллионов лет назад, и эта теория может быть проверена на практике. Японское космическое агентство JAXA планирует отправить зонд на Фобос в 2024 году. Этот аппарат соберет образцы поверхности луны и доставит их на Землю. Если их возраст составит не боле 200 миллионов лет, это подтвердит прогноз исследователей.
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