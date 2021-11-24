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Космос

Фото дня: потрясающая панорама Марса от Curiosity

National Geographic Россия
24 ноября 2021
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Фото: NASA
Команда миссии раскрасила снимок, превратив его в произведение искусства.

Снимок был сделан 16 ноября, когда марсоход завершил свое очередное путешествие на склонах горы Шарпа (Эолиды) в кратере Гейла. Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей с низким разрешением. Однако когда команда миссии получила очередной снимок, было решено, что его нужно повторить в максимально возможном качестве. 

Curiosity сделал два отдельных изображения с разницей в четыре часа, после чего «кусочки мозаики» были отправлены на Землю, где команда миссии объединила их, добавив цвета, чтобы подчеркнуть, как различные условия освещения в разное время суток подчеркивают особенности ландшафта.

«Марсоход НАСА Curiosity сделал замечательный снимок со своего последнего местонахождения на склоне горы Шарпа. Команда миссии была настолько вдохновлена красотой ландшафта, что объединила две версии черно-белых изображений, сделанных в разное время дня, и добавила цвета, чтобы создать редкую открытку с Красной планеты», – команда Curiosity.

Синий цвет представляет утренний свет, оранжевый – полдень, а там, где обе сцены были объединены, команда закрасила изображение в зеленый цвет.

В центре изображения – вид на гору Шарпа, 5,5-километровый пик в центре кратера Гейла, на который Curiosity до сих пор не поднялся. Песчаное поле с волнами барханов носит название Песков Форви, это место марсоход изучал в декабре прошлого года. А округлые холмы справа от центра были предметом исследования Curiosity в августе этого года.

Справа находится холм, который назвали в честь одного из ученых миссии Curiosity, – теперь это гора Рафаэля Наварро. Именно Наварро в свое время помог идентифицировать органические соединения на Марсе. В этом году ученый ушел из жизни.

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NASA Первоначальные снимки марсохода

Curiosity – один из двух марсоходов NASA, которые в настоящее время работают на Марсе. Он приземлился на поверхности Красной планеты в августе 2012 года. 

Curiosity изучает кратер Гейла в попытке лучше понять климат и геологию Марса – как в прошлом, так и в настоящем. Также он ищет какие-либо признаки того, что Марс когда-то был обитаемым.

Посмотрите на другой красивый снимок марсохода.

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