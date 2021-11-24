Фото дня: потрясающая панорама Марса от Curiosity

Снимок был сделан 16 ноября, когда марсоход завершил свое очередное путешествие на склонах горы Шарпа (Эолиды) в кратере Гейла. Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей с низким разрешением. Однако когда команда миссии получила очередной снимок, было решено, что его нужно повторить в максимально возможном качестве.

Curiosity сделал два отдельных изображения с разницей в четыре часа, после чего «кусочки мозаики» были отправлены на Землю, где команда миссии объединила их, добавив цвета, чтобы подчеркнуть, как различные условия освещения в разное время суток подчеркивают особенности ландшафта.