Фото дня: потрясающая панорама Марса от Curiosity

Снимок был сделан 16 ноября, когда марсоход завершил свое очередное путешествие на склонах горы Шарпа (Эолиды) в кратере Гейла. Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей с низким разрешением. Однако когда команда миссии получила очередной снимок, было решено, что его нужно повторить в максимально возможном качестве.
Curiosity сделал два отдельных изображения с разницей в четыре часа, после чего «кусочки мозаики» были отправлены на Землю, где команда миссии объединила их, добавив цвета, чтобы подчеркнуть, как различные условия освещения в разное время суток подчеркивают особенности ландшафта.
Синий цвет представляет утренний свет, оранжевый – полдень, а там, где обе сцены были объединены, команда закрасила изображение в зеленый цвет.
В центре изображения – вид на гору Шарпа, 5,5-километровый пик в центре кратера Гейла, на который Curiosity до сих пор не поднялся. Песчаное поле с волнами барханов носит название Песков Форви, это место марсоход изучал в декабре прошлого года. А округлые холмы справа от центра были предметом исследования Curiosity в августе этого года.
Справа находится холм, который назвали в честь одного из ученых миссии Curiosity, – теперь это гора Рафаэля Наварро. Именно Наварро в свое время помог идентифицировать органические соединения на Марсе. В этом году ученый ушел из жизни.
Curiosity – один из двух марсоходов NASA, которые в настоящее время работают на Марсе. Он приземлился на поверхности Красной планеты в августе 2012 года.
Curiosity изучает кратер Гейла в попытке лучше понять климат и геологию Марса – как в прошлом, так и в настоящем. Также он ищет какие-либо признаки того, что Марс когда-то был обитаемым.
Посмотрите на другой красивый снимок марсохода.