Фото Юпитера с орбиты Луны от межпланетной станции NASA

Деневи объяснил, что снимок был сделан, потому что команде нравится исследовать планеты и фотографировать их. «Приятно время от времени окидывать взором Солнечную систему с нашей точки на лунной орбите», – добавил он.

Специалисты пояснили, что, поскольку космическому кораблю уже более 12 лет, некоторые его приборы работают не так, как раньше. Инерциальный измерительный блок (IMU), который следит за тем, куда направлен аппарат LRO, приближается к концу своего срока службы. IMU теперь используется только в экстренных ситуациях. Команда LRO теперь должна использовать камеры слежения за звездами космического корабля, чтобы получить оценку его местоположения и вращения.