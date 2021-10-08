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Космос

Фото Юпитера с орбиты Луны от межпланетной станции NASA

National Geographic Россия
08 октября 2021
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Фото: NASA
Фотографию решили сделать «ради развлечения» – простая космическая красота без всяких замашек на научные открытия.

Лунный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) использовал свою лунную разведывательную орбитальную камеру (LROC) для сканирования и съемки той области неба, где находится Юпитер – примерно в 600 млн километрах от нас. Сотрудники миссии отмечают, что хотя качество полученного изображения заметно уступает фотографиям Юпитера, сделанным «Хабблом», тот факт, что снимок был сделан с космического корабля, движущегося на орбите в 100 километрах от поверхности Луны, является настоящим подвигом в инженерии.

«В прошлом месяце мы сделали снимок Юпитера с Луны. Возможно, он не самого высокого качества, но он наш», – Бретт Деневи, сотрудник миссии Lunar Reconnaissance Orbiter.

Деневи объяснил, что снимок был сделан, потому что команде нравится исследовать планеты и фотографировать их. «Приятно время от времени окидывать взором Солнечную систему с нашей точки на лунной орбите», – добавил он.

Специалисты пояснили, что, поскольку космическому кораблю уже более 12 лет, некоторые его приборы работают не так, как раньше. Инерциальный измерительный блок (IMU), который следит за тем, куда направлен аппарат LRO, приближается к концу своего срока службы. IMU теперь используется только в экстренных ситуациях. Команда LRO теперь должна использовать камеры слежения за звездами космического корабля, чтобы получить оценку его местоположения и вращения.

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NASA Вид на Юпитер с LRO с альтернативным кадрированием и более контрастным растяжением, которые позволяют увидеть спутники газового гиганта Ганимед, Каллисто, Ио и Европу

Время от времени LRO поворачивает свою камеру, чтобы взглянуть на другие места в Солнечной системе, такие как Марс и даже Земля.

«Как и многие люди в мире, которым нравится обращать свои телескопы к небу и смотреть на звезды и планеты воочию, команда LROC не могла устоять перед таким искушением», – признался Деневи.

Посмотрите на очень яркую вспышку на Юпитере, которую удалось запечатлеть энтузиасту-астроному из Бразилии. 

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