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Космос

Фотограф создал самый четкий снимок Луны, используя лунный терминатор

National Geographic Россия
04 мая 2020
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Фото: cosmic_background/instagram.com
Для создания изображения использовались тысячи снимков Луны в разных фазах.

Терминатором называется линия светораздела, отделяющая освещенную часть тела от неосвещенной части. В случае Луны и любого другого шарообразного тела терминатор имеет форму полуэллипса, но особенно интересно, что на этой границе наблюдаются длинные тени, которые придают поверхности объемный и четкий вид, делая кратеры более заметными.

Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти задался вопросом, что получится, если взять снимки участков перед терминатором в разных фазах растущей Луны и объединить их в одно изображение. Маккарти пришлось выполнить кропотливую работу, соединив тысячи различных изображений земного спутника.

В результате получилось изображение Луны, какой мы ее еще не видели, — с ослепительным множеством кратеров, ямочек и выбоин, причудливо объединившихся в одной картинке.

«Эта Луна может показаться вам немного смешной. Всё потому, что это нереальное изображение. Из изображений двух недель растущей Луны я взял участки с наибольшей контрастностью (прямо перед терминатором, где тени самые длинные), выровнял и смешал их, чтобы показать богатую текстуру всей поверхности», — написал Маккарти в Инстаграме.

Он добавил, что процесс был очень утомительным, поскольку каждое изображение нужно было сопоставлять с трехмерной сферой и настроить так, чтобы каждое изображение было выровнено.

Маккарти, который делал оригинальные снимки, используя ASI1600MM и Celestron edgeHD 800, заявил, что может повторить процесс для убывающей Луны.

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