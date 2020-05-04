Фотограф создал самый четкий снимок Луны, используя лунный терминатор

Терминатором называется линия светораздела, отделяющая освещенную часть тела от неосвещенной части. В случае Луны и любого другого шарообразного тела терминатор имеет форму полуэллипса, но особенно интересно, что на этой границе наблюдаются длинные тени, которые придают поверхности объемный и четкий вид, делая кратеры более заметными.

Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти задался вопросом, что получится, если взять снимки участков перед терминатором в разных фазах растущей Луны и объединить их в одно изображение. Маккарти пришлось выполнить кропотливую работу, соединив тысячи различных изображений земного спутника.

В результате получилось изображение Луны, какой мы ее еще не видели, — с ослепительным множеством кратеров, ямочек и выбоин, причудливо объединившихся в одной картинке.