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Космос

«Галактический зверинец»: новое фото от «Хаббла»

National Geographic Россия
18 мая 2021
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Фото: ESA
Очередной бриллиант в коллекции всеми любимого космического телескопа.

Команда «Хаббла» выпустила невероятно красивый снимок ACO S 295, массивного скопления галактик, расположенного примерно в 3,5 миллиарда световых лет от нас в небольшом южном созвездии Часов.

Скопления галактик содержат тысячи галактик всех возрастов, форм и размеров. Обычно их масса примерно в миллион миллиардов раз больше массы Солнца. Когда-то они считались самыми большими структурами во Вселенной, пока это звание не перешло к сверхскоплениям или галактическим кластерам, открытым в 1980-х годах.

Однако кластеры не удерживаются вместе гравитацией, поэтому скопления галактик сохранили за собой титул самых больших структур во Вселенной, связанных гравитацией.

Альберт Эйнштейн предсказал в своей общей теории относительности, что массивные объекты будут деформировать ткань самого пространства. Когда свет проходит через один из этих объектов, например, массивное скопление галактик, его путь немного меняется.

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Этот эффект, известный как гравитационное линзирование, виден только в редких случаях, и только лучшие телескопы могут наблюдать связанные с ним явления. Разумеется, к ним относится «Хаббл».

«Скопление ACO S 295 занимает доминирующее положение в центре нового изображения как визуально, так и физически. Огромная масса скопления галактик линзировала фоновые галактики, искажая и смазывая их формы», — пишут астрономы «Хаббла».

На этом изображении присутствуют галактики всех форм и размеров, от величественных спиралей до нечетких эллипсов», добавляют исследователи.

«Помимо размеров, этот галактический зверинец может похвастаться множеством ориентаций: спиральные галактики, такие как та, что в центре этого изображения, повернуты к нам лицом, а некоторые галактики обращены своим ребром и видны только как тонкие полосы света», — говорится на сайте космического телескопа. 

Посмотрите на другие фототрофеи «Хаббла»:

— галактику-»расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику-»летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет;
— восхитительная спиральная галактика в созвездии Девы;
— слияние галактик в 1,4 млрд световых лет от Земли.

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