«Галактический зверинец»: новое фото от «Хаббла»

Команда «Хаббла» выпустила невероятно красивый снимок ACO S 295, массивного скопления галактик, расположенного примерно в 3,5 миллиарда световых лет от нас в небольшом южном созвездии Часов.

Скопления галактик содержат тысячи галактик всех возрастов, форм и размеров. Обычно их масса примерно в миллион миллиардов раз больше массы Солнца. Когда-то они считались самыми большими структурами во Вселенной, пока это звание не перешло к сверхскоплениям или галактическим кластерам, открытым в 1980-х годах.

Однако кластеры не удерживаются вместе гравитацией, поэтому скопления галактик сохранили за собой титул самых больших структур во Вселенной, связанных гравитацией.

Альберт Эйнштейн предсказал в своей общей теории относительности, что массивные объекты будут деформировать ткань самого пространства. Когда свет проходит через один из этих объектов, например, массивное скопление галактик, его путь немного меняется.