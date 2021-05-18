«Галактический зверинец»: новое фото от «Хаббла»

Команда «Хаббла» выпустила невероятно красивый снимок ACO S 295, массивного скопления галактик, расположенного примерно в 3,5 миллиарда световых лет от нас в небольшом южном созвездии Часов.
Скопления галактик содержат тысячи галактик всех возрастов, форм и размеров. Обычно их масса примерно в миллион миллиардов раз больше массы Солнца. Когда-то они считались самыми большими структурами во Вселенной, пока это звание не перешло к сверхскоплениям или галактическим кластерам, открытым в 1980-х годах.
Однако кластеры не удерживаются вместе гравитацией, поэтому скопления галактик сохранили за собой титул самых больших структур во Вселенной, связанных гравитацией.
Альберт Эйнштейн предсказал в своей общей теории относительности, что массивные объекты будут деформировать ткань самого пространства. Когда свет проходит через один из этих объектов, например, массивное скопление галактик, его путь немного меняется.
Этот эффект, известный как гравитационное линзирование, виден только в редких случаях, и только лучшие телескопы могут наблюдать связанные с ним явления. Разумеется, к ним относится «Хаббл».
«Скопление ACO S 295 занимает доминирующее положение в центре нового изображения как визуально, так и физически. Огромная масса скопления галактик линзировала фоновые галактики, искажая и смазывая их формы», — пишут астрономы «Хаббла».
На этом изображении присутствуют галактики всех форм и размеров, от величественных спиралей до нечетких эллипсов», добавляют исследователи.
«Помимо размеров, этот галактический зверинец может похвастаться множеством ориентаций: спиральные галактики, такие как та, что в центре этого изображения, повернуты к нам лицом, а некоторые галактики обращены своим ребром и видны только как тонкие полосы света», — говорится на сайте космического телескопа.
Посмотрите на другие фототрофеи «Хаббла»:
— галактику-»расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику-»летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет;
— восхитительная спиральная галактика в созвездии Девы;
— слияние галактик в 1,4 млрд световых лет от Земли.