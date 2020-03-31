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Космос

Галактика-каннибал — новый фототрофей «Хаббла»

31 марта 2020
NGC 4651
Спиральная галактика NGC 4651
Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Leonard
За спокойной красотой NGC 4651 кроется страшный секрет

Спиральная галактика NGC 4651, находящаяся примерно в 60 миллионах световых лет от Земли, была открыта еще в 1783 году великим астрономом Уильямом Гершелем. 30 марта 2020 года ее новое изображение было опубликовано на официальном сайте миссии «Хаббл»

NGC 4651 относится к созвездию Волосы Вероники и входит в так называемое Скопление Девы — кластер, состоящий из огромного числа галактик (по разным данным, от 1300 до 2000). 

По предположению астрономов, часть звездных потоков, составляющих ее зонтичную структуру, ранее принадлежали другой, более мелкой галактике, которая была поглощена и разорвана NGC 4651. 

Несмотря на то, что настолько яркое и детализированное изображение можно получить лишь с помощью телескопа подобного «Хабблу», увидеть NGC 4651 можно и в любительский телескоп.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
спиральную галактику с одним рукавом;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

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