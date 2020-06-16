Галактика со вспышкой звездообразования: новый фототрофей «Хаббла»

Главным героем нового изображения, сделанного с помощью супертелескопа «Хаббл», стала галактика со вспышкой звездообразования, известная под названием PLCK G045.1+61.1. Это множество красноватых точек в центре изображения, которые гравитационно линзируются скоплением других, более близких галактик.

Гравитационное линзирование — это отклонение электромагнитного излучения космического объекта под действием гравитации другого массивного объекта.

С помощью гравитационного линзирования астрономы изучают космические тела, наблюдая за поведением света, проходящего рядом с массивными объектами — как правило, звездами или галактиками. Например, вы смотрите на объект — источник света (например, квазар) через своего рода линзу, которой выступает другой объект (например, скопление галактик). Свет от объекта вашего наблюдения проходит через эту космическую «линзу» и искажается, а учитывая, что он может проходить препятствие с разных сторон, то вы сможете увидеть сразу несколько изображений одного и того же объекта.

Первым существование гравитационного линзирования предположил советский физик Орест Хвольсон в 1924 году, а первые вычисления были сделаны Альбертом Эйнштейном 12 лет спустя.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «затерявшуюся среди миллионов» — галактику, похожую на уменьшенную копию Млечного Пути;

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— спиральную галактику с одним рукавом;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.