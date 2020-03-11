Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Галактика, в которой «съели» звезду. Новая красота в объективе «Хаббла»

11 марта 2020
хаббл.jpg
Фото: ESA/Hubble & NASA
История космического голода

«Изображением недели» на сайте NASA признан новый фототрофей супертелескопа «Хаббл» — спиральная галактика NGC 1589 в созвездии Тельца. 

В центре изображения находится сверхмассивная черная дыра. Астрофизики из объединенной команды NASA и ESA считают, что в свое время она разорвала и поглотила звезду, которой не посчастливилось оказаться рядом.

В настоящее время ученые проверяют эту теорию с помощью «Хаббла», который в свое время уже документировал аналогичные события в других галактиках.  

NGC 1589 была открыта в 1783 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
галактику – «летающую тарелку»;
как сталкиваются галактики;
как умрет Солнце;
галактику-одиночку;
космический шторм;
взрыв, который тянется 180 лет.