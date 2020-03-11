Галактика, в которой «съели» звезду. Новая красота в объективе «Хаббла»

«Изображением недели» на сайте NASA признан новый фототрофей супертелескопа «Хаббл» — спиральная галактика NGC 1589 в созвездии Тельца.

В центре изображения находится сверхмассивная черная дыра. Астрофизики из объединенной команды NASA и ESA считают, что в свое время она разорвала и поглотила звезду, которой не посчастливилось оказаться рядом.

В настоящее время ученые проверяют эту теорию с помощью «Хаббла», который в свое время уже документировал аналогичные события в других галактиках.

NGC 1589 была открыта в 1783 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

- галактику – «летающую тарелку»;

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.