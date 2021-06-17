Галактику можно полностью заселить и без варп-двигателей

В 1964 году советский радиоастроном Николай Кардашёв предложил гипотетический, но крайне интересный метод измерения технологического развития цивилизаций. Он основан на количестве энергии, которое конкретное сообщество может использовать для своих нужд.
Созданная Кардашёвым шкала предполагает возможное существование трех типов цивилизаций: цивилизация I типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на ее родной планете; цивилизация II типа — использует всю энергию своей звезды; III типа — всей галактики.
Знаменитый астрофизик и выдающийся популяризатор науки Карл Саган считал, что инопланетные цивилизации могут породить волны колонизации, но утверждал, что для того, чтобы достичь статуса Кардашёва III потребуется непомерно много времени. Однако в новом исследовании, опубликованном в American Astronomical Society, утверждается, что это не совсем так.
Как отмечается в статье, наша цивилизация продолжает раздвигать границы возможного, и у нас нет оснований полагать, что это стремление прекратится в ближайшее время. Отсюда предположение, что развитые цивилизации в конечном итоге будут стремиться занять все уголки галактики и разбивать лагеря вокруг драгоценных источников энергии, а именно звезд.
Отправной точкой для новой статьи стала модель расширения, разработанная той же командой в 2019 году, в которой ученые показали, как даже медленно движущиеся корабли, подобные тем, которые делает сегодня человечество, могут заселить галактику за гораздо меньшее время, чем можно было предположить.
Модель, созданная исследователями ограничена довольно консервативными правилами. Она предполагает, что миграционные корабли запускаются не чаще, чем раз в 10 000 лет. Кроме того, в этой модели космические корабли способны преодолеть расстояние в 3 парсека и движутся со скоростью не более 10 километров в секунду, что сопоставимо по скорости с зондами типа «Вояджер» или «New Horizons».
Как утверждают исследователи, даже таких консервативных параметров хватит, чтобы заселить всю галактику за миллиард лет. Моделирование, созданное командой, показывает, как работает процесс, когда одинокая технологическая цивилизация, живущая в гипотетической галактике, подобной Млечному Пути, начинает процесс галактического расширения.
Представленная визуализация показывает, как мог бы происходить процесс заселения галактики. Серые точки представляют собой уже освоенные звезды, а белые всплески отображают миграционные корабли поселения.
В симуляции все начинается медленно, но скорость распространения цивилизации значительно возрастает, когда включается сила экспоненциального роста. Но это только часть истории; на скорость расширения сильно влияет увеличенная плотность звезд около галактического центра и терпеливая политика, при которой поселенцы ждут, пока звезды не приблизятся к ним, в результате вращения галактики вокруг своей оси.
Исследователи отмечают, что, хотя период в миллиард лет может показаться слишком длительным, — это всего лишь 7-9 процентов от возраста Млечного Пути, поэтому подобная колонизация могла бы произойти неоднократно.