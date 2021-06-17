Галактику можно полностью заселить и без варп-двигателей

В 1964 году советский радиоастроном Николай Кардашёв предложил гипотетический, но крайне интересный метод измерения технологического развития цивилизаций. Он основан на количестве энергии, которое конкретное сообщество может использовать для своих нужд.

Созданная Кардашёвым шкала предполагает возможное существование трех типов цивилизаций: цивилизация I типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на ее родной планете; цивилизация II типа — использует всю энергию своей звезды; III типа — всей галактики.

Знаменитый астрофизик и выдающийся популяризатор науки Карл Саган считал, что инопланетные цивилизации могут породить волны колонизации, но утверждал, что для того, чтобы достичь статуса Кардашёва III потребуется непомерно много времени. Однако в новом исследовании, опубликованном в American Astronomical Society, утверждается, что это не совсем так.