Где на Марсе были наилучшие условия для жизни?

Поверхность Марса в настоящее время представляет собой негостеприимную пустошь, однако свидетельства того, что когда-то Красная планета изобиловала жидкой водой и могла поддерживать жизнь, непрерывно накапливаются.
При этом Марс находится гораздо дальше от Солнца, чем Земля, а наше светило в момент образования Солнечной системы было слабее и холоднее (примерно на 30 процентов). Тогда откуда Марс брал дополнительное тепло?
Новое исследование предполагает, что его источником было геотермальное тепло, поднимающееся из недр планеты.
Планетолог Лужендра Оджа из Университета Ратгерса в Нью-Джерси отмечает, что даже если предположить обилие парниковых газов в атмосфере раннего Марса, климатические модели все еще согласуют это с длительным теплым и влажным климатом на планете.
На нашей планете мы видим эффекты геотермального нагрева под ледяными щитами в высоких широтах. Радиоактивный распад таких элементов, как уран, калий и торий, в земной коре приводит к образованию тепла, которое распространяется на поверхность. Этого тепла не так уж и много, однако оно способно растопить часть льда, приводя к образованию подледных озер.
Оджа и ее коллеги изучили возможность того, что подобные явления могли происходить на Марсе в Нойский период — от 4,18 до 3,5 млрд лет назад. Они смоделировали теплофизическую эволюцию льда и оценили, сколько тепла потребуется для образования талой воды и подледных озер на холодном и замерзшем Марсе.
Затем они сравнили это с различными наборами данных о Марсе, чтобы определить, было ли это возможно на Марсе 4 миллиарда лет назад. Ученые обнаружили, что условия для таяния подземных вод в то время были повсеместными, а вулканизм и удары метеоритов, возможно, обеспечивали дополнительное тепло.
По словам исследователей, поддерживаемая в жидком состоянии за счет геотермального отопления вода могла оставаться стабильной в течение длительного времени, но, вероятно, только на больших глубинах — до нескольких километров.
«На таких глубинах жизнь могла поддерживаться гидротермальной активностью. Поэтому и сейчас недра Марса могут представлять собой самую долгосрочную обитаемую среду на планете», — заключает Оджа.