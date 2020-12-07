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Космос

Где на Марсе были наилучшие условия для жизни?

National Geographic Россия
07 декабря 2020
Марс
Фото: NASA
Ученые выяснили, где (и когда) именно на Красной планете могла существовать жизнь.

Поверхность Марса в настоящее время представляет собой негостеприимную пустошь, однако свидетельства того, что когда-то Красная планета изобиловала жидкой водой и могла поддерживать жизнь, непрерывно накапливаются

При этом Марс находится гораздо дальше от Солнца, чем Земля, а наше светило в момент образования Солнечной системы было слабее и холоднее (примерно на 30 процентов). Тогда откуда Марс брал дополнительное тепло? 

Новое исследование предполагает, что его источником было геотермальное тепло, поднимающееся из недр планеты. 

Планетолог Лужендра Оджа из Университета Ратгерса в Нью-Джерси отмечает, что даже если предположить обилие парниковых газов в атмосфере раннего Марса, климатические модели все еще согласуют это с длительным теплым и влажным климатом на планете.

«Мы предполагаем, что парадокс слабого молодого Солнца можно разрешить, по крайней мере частично, наличием в прошлом Марса сильного источника геотермального тепла», — Лужендра Оджа.

На нашей планете мы видим эффекты геотермального нагрева под ледяными щитами в высоких широтах. Радиоактивный распад таких элементов, как уран, калий и торий, в земной коре приводит к образованию тепла, которое распространяется на поверхность. Этого тепла не так уж и много, однако оно способно растопить часть льда, приводя к образованию подледных озер. 

Оджа и ее коллеги изучили возможность того, что подобные явления могли происходить на Марсе в Нойский период — от 4,18 до 3,5 млрд лет назад. Они смоделировали теплофизическую эволюцию льда и оценили, сколько тепла потребуется для образования талой воды и подледных озер на холодном и замерзшем Марсе.

Затем они сравнили это с различными наборами данных о Марсе, чтобы определить, было ли это возможно на Марсе 4 миллиарда лет назад. Ученые обнаружили, что условия для таяния подземных вод в то время были повсеместными, а вулканизм и удары метеоритов, возможно, обеспечивали дополнительное тепло.

По словам исследователей, поддерживаемая в жидком состоянии за счет геотермального отопления вода могла оставаться стабильной в течение длительного времени, но, вероятно, только на больших глубинах — до нескольких километров. 

«На таких глубинах жизнь могла поддерживаться гидротермальной активностью. Поэтому и сейчас недра Марса могут представлять собой самую долгосрочную обитаемую среду на планете», — заключает Оджа. 

 

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