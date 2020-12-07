Где на Марсе были наилучшие условия для жизни?

Поверхность Марса в настоящее время представляет собой негостеприимную пустошь, однако свидетельства того, что когда-то Красная планета изобиловала жидкой водой и могла поддерживать жизнь, непрерывно накапливаются.

При этом Марс находится гораздо дальше от Солнца, чем Земля, а наше светило в момент образования Солнечной системы было слабее и холоднее (примерно на 30 процентов). Тогда откуда Марс брал дополнительное тепло?

Новое исследование предполагает, что его источником было геотермальное тепло, поднимающееся из недр планеты.

Планетолог Лужендра Оджа из Университета Ратгерса в Нью-Джерси отмечает, что даже если предположить обилие парниковых газов в атмосфере раннего Марса, климатические модели все еще согласуют это с длительным теплым и влажным климатом на планете.