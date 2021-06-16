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Космос

Где на Земле еще можно увидеть звезды

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16 июня 2021
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Фото: Алексей Заводский
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Фото: Алексей Заводский
80% населения Земли не видит настоящего неба, делают вывод ученые из Института науки и технологии по исследованию светового загрязнения (Light Pollution Science and Technology Institute) в Италии, составившие атлас светового загрязнения планеты.

На карте черным обозначены места, где можно видеть ночное небо, не затронутое антропогенным свечением, синим — места, где по ночам сильнее обычного светится кромка горизонта. Зеленый свет означает от 8 до 50% более светлую ночь. Желтые зоны в легенде карты обозначены как «natural sky lost» (естественное небо утрачено): свечение на 50% более яркое, но Млечный путь все еще различим. Красный — те места, где нашу галактику нельзя увидеть даже самой безоблачной ночью, а белые участки карты означают предел яркости, при котором человеческий глаз переключается из ночного в дневной режим.

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Light Pollution Science and Technology Institute / advances.sciencemag.org

Световое загрязнение вредно не только потому, что лишает нас возможности полюбоваться звездами. Менее темные ночи мешают ночным животным вроде летучих мышей, заставляют птиц ошибаться с временем миграции и губительны для подводных экосистем. Кроме того, световое загрязнение пагубно сказывается на циркадных ритмах человека и увеличивает риск развития некоторых видов рака.

Первый атлас светового загрязнения был составлен в 2001 году; тогда ученые работали с данными, собранными наблюдателями — любителями. Для составления атласа 2016 года использовались спутниковые данные и сверхточные приборы для оценки освещенности.

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