Где на Земле еще можно увидеть звезды

На карте черным обозначены места, где можно видеть ночное небо, не затронутое антропогенным свечением, синим — места, где по ночам сильнее обычного светится кромка горизонта. Зеленый свет означает от 8 до 50% более светлую ночь. Желтые зоны в легенде карты обозначены как «natural sky lost» (естественное небо утрачено): свечение на 50% более яркое, но Млечный путь все еще различим. Красный — те места, где нашу галактику нельзя увидеть даже самой безоблачной ночью, а белые участки карты означают предел яркости, при котором человеческий глаз переключается из ночного в дневной режим.
Световое загрязнение вредно не только потому, что лишает нас возможности полюбоваться звездами. Менее темные ночи мешают ночным животным вроде летучих мышей, заставляют птиц ошибаться с временем миграции и губительны для подводных экосистем. Кроме того, световое загрязнение пагубно сказывается на циркадных ритмах человека и увеличивает риск развития некоторых видов рака.
Первый атлас светового загрязнения был составлен в 2001 году; тогда ученые работали с данными, собранными наблюдателями — любителями. Для составления атласа 2016 года использовались спутниковые данные и сверхточные приборы для оценки освещенности.