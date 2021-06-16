Где на Земле еще можно увидеть звезды

Световое загрязнение вредно не только потому, что лишает нас возможности полюбоваться звездами. Менее темные ночи мешают ночным животным вроде летучих мышей, заставляют птиц ошибаться с временем миграции и губительны для подводных экосистем. Кроме того, световое загрязнение пагубно сказывается на циркадных ритмах человека и увеличивает риск развития некоторых видов рака.

Первый атлас светового загрязнения был составлен в 2001 году; тогда ученые работали с данными, собранными наблюдателями — любителями. Для составления атласа 2016 года использовались спутниковые данные и сверхточные приборы для оценки освещенности.