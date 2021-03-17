Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Космос

Где прячется марсианская вода?

National Geographic Россия
17 марта 2021
Вода на Марсе
Фото: Jose Maria Cuellar / flickr.com
Похоже, что в недрах планеты

Миллиарды лет назад Марс был покрыт озерами и океанами, но затем вода исчезла, в результате чего планета превратилась в известную нам сегодня красную пустыню. Считалось, что вода исчезла вместе со значительной частью атмосферы, однако результаты нового исследования показывают, что она может быть заключена в минералах в коре планеты.

«Кора образует то, что мы называем гидратированными минералами, то есть минералы, в кристаллической структуре которых действительно есть вода», — Ева Шеллер, ведущий автор исследования.

Фактически модель Шеллер предполагает, что от 30 до 99 процентов исходной воды остается внутри этих минералов.

Ученые считают, что на раннем этапе истории Марс потерял магнитное поле, что и стало причиной потери воды и атмосферы.

Шеллер и ее коллеги построили свои исследования на изучении дейтерия, также известного как тяжелый водород. Этот элемент непрерывно улетучивается из атмосферы Марса, что фиксируется космическими аппаратами.

Ученые заметили, что количество теряемого дейтерия и водорода не сочетается с таким количеством воды, которое, как считается, присутствовало на поверхности Марса. Поэтому они сделали вывод, что вода не только терялась вместе с атмосферой, но и проникала в минералы в коре планеты.

«Каждый раз, когда у вас есть камень, и он взаимодействует с водой, происходит серия очень сложных реакций, в результате которых образуется гидратированный минерал», — Ева Шеллер.

Согласно моделированию, большая часть воды «потерялась» в период между 4 и 3,7 миллиардами лет назад. Шеллер говорит, что очень рассчитывает на новые данные, которые соберет на поверхности Марса ровер Perseverance. По ее данным, марсоход, в частности, будет исследовать именно те процессы и реакции, которые вызывают секвестрацию воды в земной коре.

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев