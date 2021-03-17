Где прячется марсианская вода?

Миллиарды лет назад Марс был покрыт озерами и океанами, но затем вода исчезла, в результате чего планета превратилась в известную нам сегодня красную пустыню. Считалось, что вода исчезла вместе со значительной частью атмосферы, однако результаты нового исследования показывают, что она может быть заключена в минералах в коре планеты.
Фактически модель Шеллер предполагает, что от 30 до 99 процентов исходной воды остается внутри этих минералов.
Ученые считают, что на раннем этапе истории Марс потерял магнитное поле, что и стало причиной потери воды и атмосферы.
Шеллер и ее коллеги построили свои исследования на изучении дейтерия, также известного как тяжелый водород. Этот элемент непрерывно улетучивается из атмосферы Марса, что фиксируется космическими аппаратами.
Ученые заметили, что количество теряемого дейтерия и водорода не сочетается с таким количеством воды, которое, как считается, присутствовало на поверхности Марса. Поэтому они сделали вывод, что вода не только терялась вместе с атмосферой, но и проникала в минералы в коре планеты.
Согласно моделированию, большая часть воды «потерялась» в период между 4 и 3,7 миллиардами лет назад. Шеллер говорит, что очень рассчитывает на новые данные, которые соберет на поверхности Марса ровер Perseverance. По ее данным, марсоход, в частности, будет исследовать именно те процессы и реакции, которые вызывают секвестрацию воды в земной коре.