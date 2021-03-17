Где прячется марсианская вода?

Фактически модель Шеллер предполагает, что от 30 до 99 процентов исходной воды остается внутри этих минералов.

Ученые считают, что на раннем этапе истории Марс потерял магнитное поле, что и стало причиной потери воды и атмосферы.

Шеллер и ее коллеги построили свои исследования на изучении дейтерия, также известного как тяжелый водород. Этот элемент непрерывно улетучивается из атмосферы Марса, что фиксируется космическими аппаратами.

Ученые заметили, что количество теряемого дейтерия и водорода не сочетается с таким количеством воды, которое, как считается, присутствовало на поверхности Марса. Поэтому они сделали вывод, что вода не только терялась вместе с атмосферой, но и проникала в минералы в коре планеты.