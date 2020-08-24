Где сейчас марсоход Perseverance? Вот сайт от NASA, чтобы вы могли проверить

Сайт NASA отмечает, что у пользователей есть возможность не останавливаться на одном лишь марсоходе, а виртуально путешествовать по всей Солнечной системе. Кроме того, в Eyes on the Solar System используются не только данные в реальном времени, но и информация NASA, охватывающая период с 1950-х вплоть до 2050 года.

Запуск миссии «Марс-2020» с марсоходом Perseverance успешно состоялся 30 июля в 14:50 по московскому времени (7:50 по восточному поясному времени) на ракете Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Perseverance должен достичь поверхности Марса 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро. Этот ровер стал самым большим, тяжелым и сложным транспортным средством, которое NASA когда-либо отправляло на Красную планету.

Задачей миссии «Марс-2020» являются астробиологические исследования древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценка возможности обитаемости планеты в прошлом и поиск доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов.