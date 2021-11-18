Где сейчас МКС и земные спутники: смотрите визуализацию NASA в реальном времени

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обновило инструмент 3D в реальном времени, который позволяет отслеживать спутники наблюдения Земли – например, недавно запущенный Landsat 9, а также МКС и Aqua.
Проект под названием Eyes on the Earth создан Лабораторией реактивного движения NASA. Он в реальном времени отображает спутники, а также данные, которые они собирают.
Информация поступает с десятков спутников, каждый из которых специализируется на различных аспектах климата и окружающей среды Земли. Поэтому, зайдя на сайт, можно ознакомиться со множеством данных о нашей планете, от уровней углерода в атмосфере в любой конкретной части земного шара до текущего глобального уровня моря и влажности почвы.
Например, чтобы увидеть измерения содержания углекислого газа, вызывающего парниковый эффект, в определенной части земного шара, нужно перейти в меню «Жизненно важные показатели» (Vital Signs) и нажать на двуокись углерода. Eyes on the Earth покажет визуализацию данных со спутника Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO-2), который измеряетэтот показатель вплоть до верхних слоев атмосферы.
Для обеспечения максимальной точности миссия повторно обрабатывает данные за несколько месяцев до их появления в Eyes. У пользователя есть возможность анимировать данные и посмотреть, как уровни двуокиси углерода меняются со временем, указав диапазон дат.
Новейшая версия Eyes on the Earth также предоставляет снимки значительных событий в мире природы, например, последствия пожара в северной Калифорнии и масштаб цветения фитопланктона в Новой Зеландии.
Пользователь имеет возможность узнать больше о каждом из отдельных спутников, выполняющих измерения, просто нажав на название. Клик по спутнику увеличит его местоположение и предоставит справочную информацию о его миссии.
«Это веб-приложение станет отличным дополнением к любому устройству с браузером и подключением к Интернету, включая ваш смартфон», – говорится в сообщении NASA.