Где сейчас МКС и земные спутники: смотрите визуализацию NASA в реальном времени

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обновило инструмент 3D в реальном времени, который позволяет отслеживать спутники наблюдения Земли – например, недавно запущенный Landsat 9, а также МКС и Aqua.

Проект под названием Eyes on the Earth создан Лабораторией реактивного движения NASA. Он в реальном времени отображает спутники, а также данные, которые они собирают.

Информация поступает с десятков спутников, каждый из которых специализируется на различных аспектах климата и окружающей среды Земли. Поэтому, зайдя на сайт, можно ознакомиться со множеством данных о нашей планете, от уровней углерода в атмосфере в любой конкретной части земного шара до текущего глобального уровня моря и влажности почвы.