Гелиосфера Солнечной системы оказалась похожа на круассан

Все планеты нашей Солнечной системы заключены в магнитный пузырь, образованный в космосе постоянно истекающим из Солнца материалом — солнечным ветром, состоящим из частиц, в основном протонов и электронов. В свою очередь, Солнечная система находится в локальной межзвездной среде, которая также заполнена протонами и электронами — межзвездной плазмой. Движение Солнца через эту плазму можно сравнить с движением самолета в воздухе.

В определенный момент солнечный ветер, который в начале своего пути от Солнца двигался со сверхзвуковой скоростью, замедляется, а давление двух сталкивающихся потоков — солнечного ветра изнутри и межзвездной плазмы снаружи — уравниваются. В этом месте образуется гелиопауза, а пространство внутри нее называется гелиосферой.

Ученые годами пытались определить форму этого пузыря, который движется в космосе, когда наше Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути. Традиционно ученые представляли гелиосферу в форме кометы, с закругленной передней кромкой, называемой носом, и длинным хвостом позади.