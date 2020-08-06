Гелиосфера Солнечной системы оказалась похожа на круассан
Все планеты нашей Солнечной системы заключены в магнитный пузырь, образованный в космосе постоянно истекающим из Солнца материалом — солнечным ветром, состоящим из частиц, в основном протонов и электронов. В свою очередь, Солнечная система находится в локальной межзвездной среде, которая также заполнена протонами и электронами — межзвездной плазмой. Движение Солнца через эту плазму можно сравнить с движением самолета в воздухе.
В определенный момент солнечный ветер, который в начале своего пути от Солнца двигался со сверхзвуковой скоростью, замедляется, а давление двух сталкивающихся потоков — солнечного ветра изнутри и межзвездной плазмы снаружи — уравниваются. В этом месте образуется гелиопауза, а пространство внутри нее называется гелиосферой.
Ученые годами пытались определить форму этого пузыря, который движется в космосе, когда наше Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути. Традиционно ученые представляли гелиосферу в форме кометы, с закругленной передней кромкой, называемой носом, и длинным хвостом позади.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy в марте и представленное на обложке журнала за июль, предлагает альтернативную форму, в которой отсутствует этот длинный хвост. Обновленная модель предполагает, что гелиосфера похожа на «сдутый круассан».
На сегодняшний день лишь два космических аппарата — «Вояджер-1» и «Вояджер-2» — вышли за пределы пересекли гелиопаузу и вышли за пределы гелиосферы. «Вояджер»-1 сделал это на расстоянии 121,6 астрономических единиц, а «Вояджер-2» — на расстоянии 119,7 а.е. Ученые использовали эти данные для оценки асимметрии формы гелиосферы.
Кроме того, исследователи взяли данные миссии NASA Interstellar Boundary Explorer, или IBEX, которая использует энергетически нейтральные атомы в качестве своеобразного радара, отслеживая границу нашей солнечной системы с межзвездным пространством. Ученым пригодилась и информация о частицах, собранных миссиями «Кассинии» и New Horizons.
Миссия New Horizons обеспечила измерения улавливаемых ионов, частиц, которые ионизируются в космосе, улавливаются и движутся вместе с солнечным ветром. Улавливаемые ионы намного горячее, чем другие частицы солнечного ветра
Рассматривая компоненты солнечного ветра отдельно, в сочетании с более ранними работами Офера, использующими солнечное магнитное поле в качестве доминирующей силы при формировании гелиосферы, исследователи смоделировали ее форму с двумя струями, сворачивающимися в сторону от центральной луковичной части.
Как отмечают исследователи, форма гелиосферы — это не просто вопрос академического любопытства: гелиосфера действует как щит нашей солнечной системы против остальной части галактики.
Энергетические события в других звездных системах, такие как взрыв сверхновой, могут ускорять частицы почти до скорости света. Эти частицы вылетают во все стороны, в том числе и в нашу Солнечную систему. Однако гелиосфера поглощает около трех четвертей этих чрезвычайно энергичных частиц, называемых галактическими космическими лучами.
Мы защищены на Земле магнитным полем и атмосферой нашей планеты, чего нельзя сказать о технологиях и астронавтах в космосе. Как электроника, так и клетки человека могут быть повреждены воздействием галактических космических лучей. Гелиосфера является главной защитой от них, поэтому понимание ее формы является одним из ключевых факторов при планировании космических миссий.
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