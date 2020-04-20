Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Гипнотизирующий хаос: «Юнона» сделала новый снимок Юпитера

Михаил Сысоев
20 апреля 2020
PIA23803.jpg
Фото: NASA
Такой эту планету вы еще не видели.

Космический аппарат «Юнона» (Juno) в 26-й раз за время своей миссии подошел к точке на орбите Юпитера, ближайшей к центру планеты, и сделал новый снимок газового гиганта с высоты 4 200 метров.

Для съемки был использован инструмент JunoCam: он может делать фотографии, которые раскрывают великолепные детали закрученных, турбулентных облаков Юпитера.

Изображение было обработано инженером-программистом NASA Кевином Джиллом и космическим энтузиастом Майклом Галаниным. На снимке видна область планеты на севере, где бушуют сильные штормы, в результате которых облака приобретают витиеватую форму под воздействием постоянных ветров Юпитера.

Такие области можно встретить как в северной, так и в южной частях планеты, начиная от средних широт и до зоны приполярных атмосферных вихрей, и они часто представляют собой обширные хаотичные области. Вращение, характерное для этих циклонов, лишь иногда можно разглядеть в некоторых подструктурах; эти вихри являются лишь частично замкнутыми, «выстреливая» узкими турбулентными струями в смежные потоки.

Хотя мы знали о таких регионах по фотографиям «Вояджера» (Voyager), «Кассини» (Cassini) и космического телескопа «Хаббл» (Hubble), «Юнона» сделала самые четкие и подробные снимки этих облаков, что позволяет ученым лучше понять их структуру. Так, исследователи выяснили, что штормы на Юпитере могут простираться на 3 000 километров ниже облачных вершин.

Миссия «Юнона» близится к концу, и планируется провести менее 10 таких близких подходов к Юпитеру. Если миссия не будет продлена, то 30 июля 2021 года «Юнона» совершит последний близкий заход, а затем, как и «Кассини» до нее, совершит прыжок вглубь облаков Юпитера, передавая данные настолько долго, насколько это возможно.

Узнайте, какого «близнеца» Земли нашли в 300 световых годах от Солнечной системы.

рекомендации
Планета Земля

Платежная система «Мир» запустила кампанию #МирПомогаетВрачам

Девушка

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки