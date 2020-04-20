Гипнотизирующий хаос: «Юнона» сделала новый снимок Юпитера

Космический аппарат «Юнона» (Juno) в 26-й раз за время своей миссии подошел к точке на орбите Юпитера, ближайшей к центру планеты, и сделал новый снимок газового гиганта с высоты 4 200 метров.
Для съемки был использован инструмент JunoCam: он может делать фотографии, которые раскрывают великолепные детали закрученных, турбулентных облаков Юпитера.
Jupiter photographed by NASA's Juno spacecraft last Friday— Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) April 15, 2020
Source https://t.co/i3l4alM3qt pic.twitter.com/Zchtfdhmi8
Изображение было обработано инженером-программистом NASA Кевином Джиллом и космическим энтузиастом Майклом Галаниным. На снимке видна область планеты на севере, где бушуют сильные штормы, в результате которых облака приобретают витиеватую форму под воздействием постоянных ветров Юпитера.
Такие области можно встретить как в северной, так и в южной частях планеты, начиная от средних широт и до зоны приполярных атмосферных вихрей, и они часто представляют собой обширные хаотичные области. Вращение, характерное для этих циклонов, лишь иногда можно разглядеть в некоторых подструктурах; эти вихри являются лишь частично замкнутыми, «выстреливая» узкими турбулентными струями в смежные потоки.
Preliminary noodling on Perijove 26...@NASAJuno / Eichstadt / @_TheSeaning pic.twitter.com/zqiuxcqCjd— Seán Doran (@_TheSeaning) April 15, 2020
Хотя мы знали о таких регионах по фотографиям «Вояджера» (Voyager), «Кассини» (Cassini) и космического телескопа «Хаббл» (Hubble), «Юнона» сделала самые четкие и подробные снимки этих облаков, что позволяет ученым лучше понять их структуру. Так, исследователи выяснили, что штормы на Юпитере могут простираться на 3 000 километров ниже облачных вершин.
Миссия «Юнона» близится к концу, и планируется провести менее 10 таких близких подходов к Юпитеру. Если миссия не будет продлена, то 30 июля 2021 года «Юнона» совершит последний близкий заход, а затем, как и «Кассини» до нее, совершит прыжок вглубь облаков Юпитера, передавая данные настолько долго, насколько это возможно.
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