Гипнотизирующий хаос: «Юнона» сделала новый снимок Юпитера

Космический аппарат «Юнона» (Juno) в 26-й раз за время своей миссии подошел к точке на орбите Юпитера, ближайшей к центру планеты, и сделал новый снимок газового гиганта с высоты 4 200 метров.

Для съемки был использован инструмент JunoCam: он может делать фотографии, которые раскрывают великолепные детали закрученных, турбулентных облаков Юпитера.