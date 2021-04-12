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Космос

Голубые дюны на Марсе: фото дня от NASA

National Geographic Россия
12 апреля 2021
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Фото: NASA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось изображением, сделанным в рамках миссии Mars Odyssey.

Космическое агентство опубликовало красочную фотографию под названием «Голубые дюны на Красной планете».

Как отмечается в сообщении, дюны окружают северную полярную шапку Марса и были созданы порывами ветра. На изображении показана область (80,3° северной широты, 172,1° восточной долготы) шириной 30 километров, хотя сами дюны покрывают территорию размером с штат Техас.

Изображение было получено с помощью тепловизионной системы визуализации орбитального аппарата Mars Odyssey (THEMIS).

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Как сообщили в NASA, искусственные цвета на этом изображении соответствуют разным температурам дюн. Синий цвет означает более прохладный климат, а оттенки желтого обозначают «нагретые солнцем дюны».

THEMIS измеряет температуру поверхности Марса днем ​​и ночью, позволяя ученым определять структуру материалов, из которых она состоит.

Изображение опубликовано в честь 20-летия миссии Mars Odyssey. Орбитальный аппарат стартовал с авиабазы ​​на мысе Канаверал во Флориде 7 апреля 2001 года и в октябре вышел на орбиту Марса. Спустя 20 лет он остается на орбите, что делает миссию самой продолжительной в истории изучения Марса.

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