Голубые дюны на Марсе: фото дня от NASA

Как сообщили в NASA, искусственные цвета на этом изображении соответствуют разным температурам дюн. Синий цвет означает более прохладный климат, а оттенки желтого обозначают «нагретые солнцем дюны».

THEMIS измеряет температуру поверхности Марса днем ​​и ночью, позволяя ученым определять структуру материалов, из которых она состоит.

Изображение опубликовано в честь 20-летия миссии Mars Odyssey. Орбитальный аппарат стартовал с авиабазы ​​на мысе Канаверал во Флориде 7 апреля 2001 года и в октябре вышел на орбиту Марса. Спустя 20 лет он остается на орбите, что делает миссию самой продолжительной в истории изучения Марса.