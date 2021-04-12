Голубые дюны на Марсе: фото дня от NASA

Космическое агентство опубликовало красочную фотографию под названием «Голубые дюны на Красной планете».
Как отмечается в сообщении, дюны окружают северную полярную шапку Марса и были созданы порывами ветра. На изображении показана область (80,3° северной широты, 172,1° восточной долготы) шириной 30 километров, хотя сами дюны покрывают территорию размером с штат Техас.
Изображение было получено с помощью тепловизионной системы визуализации орбитального аппарата Mars Odyssey (THEMIS).
Как сообщили в NASA, искусственные цвета на этом изображении соответствуют разным температурам дюн. Синий цвет означает более прохладный климат, а оттенки желтого обозначают «нагретые солнцем дюны».
THEMIS измеряет температуру поверхности Марса днем и ночью, позволяя ученым определять структуру материалов, из которых она состоит.
Изображение опубликовано в честь 20-летия миссии Mars Odyssey. Орбитальный аппарат стартовал с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде 7 апреля 2001 года и в октябре вышел на орбиту Марса. Спустя 20 лет он остается на орбите, что делает миссию самой продолжительной в истории изучения Марса.