Голубые пятна, разбросанные по всей видимой части NGC 2906, не что иное как массивные молодые звезды, пылающие неимоверным жаром и в результате испускающие излучение соответствующего цветового оттенка. А оранжевые полосы рядом с ними — это смесь из более возрастных звезд, которые уже расширились и начали остывать, и менее массивных звезд, которые изначально не были такими уж горячими. Соответственно, более низкие температуры и есть причина того, что эти звезды испускают более холодное красноватое излучение.

NGC 2906 находится в созвездии Лев. Она была открыта в 1785 году великим астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другую космическую красоту, присланную «Хабблом»:

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.