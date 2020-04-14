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Космос

«Горячо — холодно» — новый космический сюжет от «Хаббла»

National Geographic Россия
14 апреля 2020
Хаббл.jpg
Спиральная галактика NGC 2906
Фото: ESA/Hubble & NASA, A Filippenko
Спиральная галактика NGC 2906 стала главной героиней «Изображения недели» на сайте, посвященном деятельности супертелескопа «Хаббл».

Голубые пятна, разбросанные по всей видимой части NGC 2906, не что иное как массивные молодые звезды, пылающие неимоверным жаром и в результате испускающие излучение соответствующего цветового оттенка. А оранжевые полосы рядом с ними — это смесь из более возрастных звезд, которые уже расширились и начали остывать, и менее массивных звезд, которые изначально не были такими уж горячими. Соответственно, более низкие температуры и есть причина того, что эти звезды испускают более холодное красноватое излучение.

NGC 2906 находится в созвездии Лев. Она была открыта в 1785 году великим астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другую космическую красоту, присланную «Хабблом»:
как сталкиваются галактики;
как умрет Солнце;
галактику-одиночку;
космический шторм;
взрыв, который тянется 180 лет. 

 

Официальный сайт миссии «Хаббл»

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