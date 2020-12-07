Грунт с астероида Рюгу успешно доставлен на Землю

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, была найдена после успешного приземления в пустыне в южной части Австралии. Капсулу нашли в запланированном месте посадки с помощью вертолета.
В субботу капсула была успешно отделена от зонда на высоте 223 тысячи километров от Земли и начала снижение к поверхности планеты. Она вошла в атмосферу нашей планеты в 17:30 UTC, сбросила тепловые экраны и раскрыла парашют на высоте 10 километров от земной поверхности.
Photographs of the fireball captured on-site. Welcome back.— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 5, 2020
(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ２#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/b2ThFi33q5
Зонд собрал как поверхностную пыль, так и материал из-под поверхности, появившийся после попадания в него двухкилограммового медного снаряда. Считается, что собранный материал не изменился с момента образования Солнечной системы.
Более крупные небесные тела, такие как Земля, претерпевали радикальные изменения, включая нагрев и затвердевание, изменение состава материалов на поверхности и под ней.
«Когда дело доходит до более мелких планет или более мелких астероидов, эти вещества не были затронуты. Поэтому считается, что вещества, возникшие 4,6 миллиарда лет назад, все еще существуют на них», — говорит Макото Йосикава, руководитель миссии «Хаябуса-2».
Считается, что тела, подобные Рюгу, образовались на заре Солнечной системы и могли быть поставщиками на молодую Землю воды и органических соединений. Кроме того, сравнение данных анализа грунта разных астероидов поможет понять их отличия друг от друга.
Теперь капсула будет доставлена в чистую комнату, где будет произведен ее разбор и оперативный анализ стравленного газа, который мог выделиться из вещества Рюгу до того момента, когда он будет загрязнен атмосферой Земли.
Вскрытие контейнера в условиях вакуума намечено на конец декабря 2020 года. В середине января 2021 года начнется извлечение образцов грунта в условиях азотной атмосферы и их предварительное изучение при помощи оптического и гиперспектрального микроскопов, а также инфракрасной Фурье-спектроскопии.
Половина образцов будет передана японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) американцам из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также другим международным организациям. Еще одна часть будет сохранена для дальнейшего изучения по мере развития аналитических технологий.
Космический зонд «Хаябуса-2» был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров.
Миссия зонда на этом не закончена. Его следующей остановкой станет астероид (98943) 2001 CC21 в июле 2026 года, после чего он направится к астероиду 1998 KY26, с которым сблизится в июле 2031 года.