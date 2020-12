Грунт с астероида Рюгу успешно доставлен на Землю

Обнаруженные в нем элементы могут помочь раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.

Photographs of the fireball captured on-site. Welcome back.

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ2#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/b2ThFi33q5