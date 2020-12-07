Грунт с астероида Рюгу успешно доставлен на Землю

Считается, что тела, подобные Рюгу, образовались на заре Солнечной системы и могли быть поставщиками на молодую Землю воды и органических соединений. Кроме того, сравнение данных анализа грунта разных астероидов поможет понять их отличия друг от друга.

Теперь капсула будет доставлена в чистую комнату, где будет произведен ее разбор и оперативный анализ стравленного газа, который мог выделиться из вещества Рюгу до того момента, когда он будет загрязнен атмосферой Земли.

Вскрытие контейнера в условиях вакуума намечено на конец декабря 2020 года. В середине января 2021 года начнется извлечение образцов грунта в условиях азотной атмосферы и их предварительное изучение при помощи оптического и гиперспектрального микроскопов, а также инфракрасной Фурье-спектроскопии.

Половина образцов будет передана японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) американцам из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также другим международным организациям. Еще одна часть будет сохранена для дальнейшего изучения по мере развития аналитических технологий.

Космический зонд «Хаябуса-2» был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров.

Миссия зонда на этом не закончена. Его следующей остановкой станет астероид (98943) 2001 CC21 в июле 2026 года, после чего он направится к астероиду 1998 KY26, с которым сблизится в июле 2031 года.