Грузовой космический корабль «Прогресс» затопят в Тихом океане
Космический корабль «Прогресс МС-17» отстыковали от российского сегмента Международной космической станции (МКС), и теперь он будет затоплен в несудоходной части Тихого океана в 1 800 км от Новой Зеландии. «Прогресс МС-17» должен войти в плотные слои земной атмосферы в четверг в 18:08 (мск).
«Прогресс МС-17» освободил шлюз для пристыковки нового модуля «Причал» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Перестыковка грузового корабля «Прогресс МC» с малого исследовательского модуля «Поиск» на модуль «Наука» была выполнена 22 октября 2021 года. Корабль был запущен на станцию ракета-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 30 июня 2021 года и пристыкован к МКС 2 июля.
Узловой модуль «Причал» был выведен на орбиту в составе модифицированного транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Запуск состоялся 24 ноября.
Автономный полет к МКС пройдет по двухсуточной схеме, а пристыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» ожидается 26 ноября.
«Причал» станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей. «Прогресс М-УМ» в свою очередь доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов. Корабль пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение с орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.