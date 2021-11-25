Грузовой космический корабль «Прогресс» затопят в Тихом океане

Космический корабль «Прогресс МС-17» отстыковали от российского сегмента Международной космической станции (МКС), и теперь он будет затоплен в несудоходной части Тихого океана в 1 800 км от Новой Зеландии. «Прогресс МС-17» должен войти в плотные слои земной атмосферы в четверг в 18:08 (мск).

«Прогресс МС-17» освободил шлюз для пристыковки нового модуля «Причал» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Перестыковка грузового корабля «Прогресс МC» с малого исследовательского модуля «Поиск» на модуль «Наука» была выполнена 22 октября 2021 года. Корабль был запущен на станцию ракета-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 30 июня 2021 года и пристыкован к МКС 2 июля.

Узловой модуль «Причал» был выведен на орбиту в составе модифицированного транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Запуск состоялся 24 ноября.