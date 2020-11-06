«Хаббл» начал самый большой обзор ближайших звезд в ультрафиолете
Чтобы лучше понять звезды и их эволюцию, Научный институт космического телескопа (STScI) в Балтиморе, штат Мэриленд, запустил новую инициативу с участием космического телескопа «Хаббл». Ее назвали ULLYSES (ультрафиолетовая библиотека молодых звезд в качестве основных стандартов). Также название отсылает нас к знаменитому герою древнего произведения Гомера — Одиссею, который на латинице звучит как «Ulysses».
ULLYSES — крупнейшая программа наблюдений «Хаббла» за всю историю с точки зрения количества времени, которое телескоп посвятит ей. В библиотеку будет включено более 300 звезд.
Ультрафиолетовое (УФ) излучение от выбранных звезд используется для создания библиотеки спектральных «шаблонов» молодых маломассивных звезд из восьми областей звездообразования в Млечном Пути, а также полностью зрелых звезд большой массы в ближайших карликовых галактиках, включая Магеллановы Облака.
Чувствительность «Хаббла» к ультрафиолетовому излучению делает его единственной обсерваторией, способной справиться с этой задачей, потому что молодые звезды излучают большую часть своей энергии в УФ.
STScI уже представил первую серию наблюдений ULLYSES. Это горячие массивные голубые звезды в нескольких ближайших карликовых галактиках.
Цель программы — дать астрономам более полное представление о рождении звезд и о том, как это связано со многими другими объектами и процессами во Вселенной, от описания экзопланет до образования и эволюции галактик. Астрономы хотят узнать, как молодые маломассивные звезды влияют на эволюцию и состав планет, формирующихся вокруг них. Интенсивное ультрафиолетовое излучение разрывает молекулы и проникает в околозвездные диски, где образуются планеты, влияя на их химический состав. Это имеет прямое отношение к обитаемости планет, говорится на сайте NASA.