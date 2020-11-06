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Космос

«Хаббл» начал самый большой обзор ближайших звезд в ультрафиолете

National Geographic Россия
06 ноября 2020
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Наземный телескопический снимок Малого Магелланова Облака (SMC), галактики-спутника нашего Млечного Пути. Галактика является одной из нескольких целей программы ULLYSES.
Фото: NASA
Знаменитый космический телескоп поможет исследованиям астрономов со всего мира.

Чтобы лучше понять звезды и их эволюцию, Научный институт космического телескопа (STScI) в Балтиморе, штат Мэриленд, запустил новую инициативу с участием космического телескопа «Хаббл». Ее назвали ULLYSES (ультрафиолетовая библиотека молодых звезд в качестве основных стандартов). Также название отсылает нас к знаменитому герою древнего произведения Гомера — Одиссею, который на латинице звучит как «Ulysses».

ULLYSES — крупнейшая программа наблюдений «Хаббла» за всю историю с точки зрения количества времени, которое телескоп посвятит ей. В библиотеку будет включено более 300 звезд.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение от выбранных звезд используется для создания библиотеки спектральных «шаблонов» молодых маломассивных звезд из восьми областей звездообразования в Млечном Пути, а также полностью зрелых звезд большой массы в ближайших карликовых галактиках, включая Магеллановы Облака. 

Чувствительность «Хаббла» к ультрафиолетовому излучению делает его единственной обсерваторией, способной справиться с этой задачей, потому что молодые звезды излучают большую часть своей энергии в УФ. 

«Одна из ключевых целей ULLYSES — сформировать полную эталонную выборку, которую можно использовать для создания спектральных библиотек, отражающих разнообразие звезд. Это позволит обновить устаревший набор данных для широкого круга астрофизических тем. Ожидается, что ULLYSES будет оказывать долгосрочное влияние на будущие исследования астрономов всего мира», — Юлия Роман-Дюваль, руководитель программы.

STScI уже представил первую серию наблюдений ULLYSES. Это горячие массивные голубые звезды в нескольких ближайших карликовых галактиках.

Цель программы — дать астрономам более полное представление о рождении звезд и о том, как это связано со многими другими объектами и процессами во Вселенной, от описания экзопланет до образования и эволюции галактик. Астрономы хотят узнать, как молодые маломассивные звезды влияют на эволюцию и состав планет, формирующихся вокруг них. Интенсивное ультрафиолетовое излучение разрывает молекулы и проникает в околозвездные диски, где образуются планеты, влияя на их химический состав. Это имеет прямое отношение к обитаемости планет, говорится на сайте NASA.

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