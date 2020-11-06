«Хаббл» начал самый большой обзор ближайших звезд в ультрафиолете

Чтобы лучше понять звезды и их эволюцию, Научный институт космического телескопа (STScI) в Балтиморе, штат Мэриленд, запустил новую инициативу с участием космического телескопа «Хаббл». Ее назвали ULLYSES (ультрафиолетовая библиотека молодых звезд в качестве основных стандартов). Также название отсылает нас к знаменитому герою древнего произведения Гомера — Одиссею, который на латинице звучит как «Ulysses».

ULLYSES — крупнейшая программа наблюдений «Хаббла» за всю историю с точки зрения количества времени, которое телескоп посвятит ей. В библиотеку будет включено более 300 звезд.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение от выбранных звезд используется для создания библиотеки спектральных «шаблонов» молодых маломассивных звезд из восьми областей звездообразования в Млечном Пути, а также полностью зрелых звезд большой массы в ближайших карликовых галактиках, включая Магеллановы Облака.

Чувствительность «Хаббла» к ультрафиолетовому излучению делает его единственной обсерваторией, способной справиться с этой задачей, потому что молодые звезды излучают большую часть своей энергии в УФ.