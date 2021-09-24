«Хаббл» нашел 6 загадочных мертвых галактик в дальнем космосе

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил шесть галактик, в которых, похоже, закончился холодный водород, необходимый для образования звезд. Ученые полагают, что это произошло, когда Вселенная переживала самый активный период рождения звезд.
Без холодного газообразного водорода, необходимого для заправки звезд и рождения новых, галактики, по сути, мертвы. Они также не могут омолодиться, даже если поглотили близлежащие более мелкие галактики и газовые облака. Уитакер отмечает, что процесс поглощения просто «раздувает» мертвые галактики. Но причина, по которой погибли эти конкретные галактики, остается загадкой.
«Неужели сверхмассивная черная дыра в центре галактики загорелась, и весь газ нагрелся? Если это так, то газ все еще может присутствовать в галактиках, но теперь он горячий. Или же галактики просто израсходовали весь газ?», – задается вопросом Уитакер.
«Хаббл» использовался астрономами для точного определения местоположения галактик, а затем, используя Атакамскую Большую миллиметровую / субмиллиметровую решетку (ALMA) на севере Чили, исследователи смогли определить, содержат ли галактики холодную пыль, которая сигнализирует о существовании холодного водородного газа.
Тем не менее, галактики невозможно было бы обнаружить, если бы не естественная линза, созданная массивными скоплениями галактик на переднем плане. Гравитация скоплений растягивает и усиливает свет фоновых галактик, создавая эффект, называемый гравитационным линзированием. Это явление позволяет астрономам использовать массивные скопления галактик в качестве естественных увеличительных стекол для изучения деталей в далеких галактиках, которые иначе было бы невозможно увидеть.
На изображениях выше показаны две из шести далеких массивных галактик, в которых, как обнаружили ученые, прекратилось звездообразование. Желтый цвет отражает сияние звездного света. Искусственный фиолетовый цвет отражает холодную пыль из наблюдений ALMA. Эта холодная пыль используется в качестве заменителя холодного газообразного водорода, необходимого для звездообразования.
Даже с учетом чувствительности ALMA ученые не обнаружили пыль в большинстве из шести исследованных галактик. Один из примеров – галактика MRG-M1341 вверху справа. Она выглядит искаженной из-за оптических эффектов гравитационного линзирования. Напротив, пурпурная капля слева от MRG-M1341 является примером галактики, богатой пылью и газом.