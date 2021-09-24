«Хаббл» нашел 6 загадочных мертвых галактик в дальнем космосе

Без холодного газообразного водорода, необходимого для заправки звезд и рождения новых, галактики, по сути, мертвы. Они также не могут омолодиться, даже если поглотили близлежащие более мелкие галактики и газовые облака. Уитакер отмечает, что процесс поглощения просто «раздувает» мертвые галактики. Но причина, по которой погибли эти конкретные галактики, остается загадкой.

«Неужели сверхмассивная черная дыра в центре галактики загорелась, и весь газ нагрелся? Если это так, то газ все еще может присутствовать в галактиках, но теперь он горячий. Или же галактики просто израсходовали весь газ?», – задается вопросом Уитакер.

«Хаббл» использовался астрономами для точного определения местоположения галактик, а затем, используя Атакамскую Большую миллиметровую / субмиллиметровую решетку (ALMA) на севере Чили, исследователи смогли определить, содержат ли галактики холодную пыль, которая сигнализирует о существовании холодного водородного газа.