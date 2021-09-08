«Хаббл» обнаружил, что некоторые звезды стареют намного медленнее, чем кажется

Согласно представлениям ученых, когда звезда определенной массы (не более, чем в восемь раз больше солнечной) прекращает ядерный синтез, то она постепенно умирает и светится исключительно благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет. Эта стадия эволюции звезды называется белым карликом, и такой конец ждет 97% светил во Вселенной.

Однако новые данные космического телескопа «Хаббл» предполагают, что белые карлики продолжают сжигать водород на последних этапах своей жизни, в результате чего выглядят более молодыми, чем они есть на самом деле. Это открытие может изменить представление о возрасте звездных скоплений.