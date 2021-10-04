«Хаббл» обнаружил галактику с невероятно активным ядром

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную галактику NGC 5728, находящуюся в 130 млн световых лет от Земли в созвездии Весов. Она относится к уникальной космической категории благодаря своему активному ядру.
NGC 5728 является сейфертовской галактикой. Это спиральная или неправильная галактика с активным ядром (AGN). Его спектр излучения содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду.
Есть много разных типов AGN, но сейфертовские галактики отличаются от других галактик с AGN тем, что сама галактика хорошо видна. Галактики с другими AGN, такими как квазары, почти невозможно наблюдать из-за чрезвычайно мощного излучения.
«Как видно на этом изображении, NGC 5728 хорошо видна и выглядит вполне нормально как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне волн. Удивительно знать, что центр галактики излучает огромное количество света в тех частях электромагнитного спектра, к которым WFC3 просто не чувствителен.
Чтобы усложнить ситуацию, AGN в ядре NGC 5728 может на самом деле излучать некоторый видимый и инфракрасный свет, но он может быть заблокирован пылью, окружающей ядро галактики.», – говорится в сообщении NASA.
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