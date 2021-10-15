«Хаббл» обнаружил наличие непрерывно возобновляющегося водяного пара в атмосфере Европы

Анализ архивных данных «Хаббла» позволил астрономам выявить наличие постоянно возобновляющегося водяного пара в атмосфере Европы, четвертого по величине спутника Юпитера.

Предыдущие наблюдения водяного пара на Европе были связаны с извергающимися сквозь лед «гейзерами» высотой до 100 км, но количество выделяемого пара было ничтожно мало в процентном отношении к составу атмосферы этой луны.

Новые результаты показывают долгосрочное присутствие водяного пара в атмосфере, но только в «заднем» полушарии Европы — противоположном направлению движения вокруг Юпитера. Причина этой асимметрии до конца не выяснена.