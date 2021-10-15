«Хаббл» обнаружил наличие непрерывно возобновляющегося водяного пара в атмосфере Европы

Анализ архивных данных «Хаббла» позволил астрономам выявить наличие постоянно возобновляющегося водяного пара в атмосфере Европы, четвертого по величине спутника Юпитера.
Предыдущие наблюдения водяного пара на Европе были связаны с извергающимися сквозь лед «гейзерами» высотой до 100 км, но количество выделяемого пара было ничтожно мало в процентном отношении к составу атмосферы этой луны.
Новые результаты показывают долгосрочное присутствие водяного пара в атмосфере, но только в «заднем» полушарии Европы — противоположном направлению движения вокруг Юпитера. Причина этой асимметрии до конца не выяснена.
Чтобы сделать это открытие, астроном Лоренц Рот из Королевского института технологий, космоса и физики плазмы в Швеции углубился в архивные наборы данных «Хаббла», выбрав ультрафиолетовые наблюдения Европы за 1999, 2012, 2014 и 2015 годы, когда луна находилась на разных орбитальных позициях. Все эти наблюдения были сделаны с помощью спектрографа визуализации космического телескопа (STIS).
Ультрафиолетовые наблюдения STIS позволили Роту определить содержание кислорода — одного из компонентов воды — в атмосфере Европы, и, интерпретируя силу излучения на разных длинах волн, он смог сделать вывод о наличии водяного пара. Ранее аналогичным способом был найден водяной пар в атмосфере другого спутника Юпитера — Ганимеда.
Европа отражает больше солнечного света, чем Ганимед, поэтому ее поверхность примерно на 15 градусов холоднее. Температура на Европе никогда не поднимается выше −160 °C. Тем не менее, как показывают наблюдения, водяной лед сублимируется даже при более низких температурах.
Спутник скрывает под своей ледяной поверхностью огромный океан, что может предложить условия, благоприятные для жизни. Этот результат углубляет понимание структуры атмосферы ледяных лун и помогает заложить основу для запланированных научных миссий, пишут исследователи.
NASA уже готовит миссию на Европу: ледяная поверхность небесного тела будет изучена космическим аппаратом Clipper, который должен быть запущен в 2024 году. Зонд будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров, а также попытается взять образцы с поверхности космического объекта.