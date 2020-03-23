«Хаббл» обнаружил спиральную галактику с одним рукавом

NGC 4618 была обнаружена 9 апреля 1787 года великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем, который открыл Уран в 1781 году. Всего за год до обнаружения NGC 4618 Гершель предположил, что «туманные» объекты, которые астрономы видели в ночном небе, вероятно, были большими звездными скоплениями, расположенными намного дальше, чем легко различимые отдельные звезды.

Вскоре после того, как Гершель озвучил свою теорию, астрономы поняли, что эти туманные скопления являются галактиками. NGC 4618, классифицированная как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только один рукав, вращающийся вокруг центра галактики.

NGC 4618 находится в созвездии Тростника Венатичи, что примерно в 21 млн световых лет от Земли. Диаметр галактики составляет примерно треть от диаметра нашего Млечного Пути. Рядом с NGC 4618 находится еще NGC 4625, и вместе они составляют взаимодействующую пару галактик, оказывая друг на друга гравитационное влияние. Подобные взаимодействия могут привести к слиянию двух (или более) галактик, чтобы сформировать новое образование, такое как кольцевая галактика.

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