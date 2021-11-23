«Хаббл» обнаружил вихри пыли в пламенной туманности

Туманность «Пламя» (также обозначаемая как NGC 2024) представляет собой большую область звездообразования в созвездии Ориона. Она находится примерно в 1400 световых годах от Земли.

Это часть комплекса молекулярных облаков Ориона. В него также входит одноименная с комплексом туманность Конская голова.

Изображение «Хаббла» сфокусировано на темном пыльном сердце туманности, где находится звездное скопление, которое по большей части скрыто от глаз. Невидимая на фото яркая звезда Альнитак, самая восточная звезда в Поясе Ориона, ионизирует водородный газ в NGC 2024.