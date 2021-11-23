«Хаббл» обнаружил вихри пыли в пламенной туманности

Туманность «Пламя» (также обозначаемая как NGC 2024) представляет собой большую область звездообразования в созвездии Ориона. Она находится примерно в 1400 световых годах от Земли.
Это часть комплекса молекулярных облаков Ориона. В него также входит одноименная с комплексом туманность Конская голова.
Изображение «Хаббла» сфокусировано на темном пыльном сердце туманности, где находится звездное скопление, которое по большей части скрыто от глаз. Невидимая на фото яркая звезда Альнитак, самая восточная звезда в Поясе Ориона, ионизирует водородный газ в NGC 2024.
Когда газ охлаждается от состояния с более высокой энергией до состояния с более низкой, он излучает свет, вызывая видимое свечение за клубками пыли.
Исследователи использовали «Хаббл» для измерения массы звезд в скоплении при поиске коричневых карликов – особого типа объектов, слишком горячих и массивных, чтобы их можно было считать планетами и слишком маленьких и холодных для звезды.
В конце октября «Хаббл» в третий раз за год был переведен в безопасный режим из-за проблем с внутренней коммуникацией. Почти за месяц астрономам миссии удалось восстановить работу двух инструментов телескопа: Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3. Сообщается, что в скором времени «Хаббл» вернется к полноценным научным исследованиям.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— завораживающий снимок оранжевой углеродной звезды;
— шаровое скопление с красочной россыпью звезд;
— зарождение звезды в далекой галактике;
— Галактика Мессье 61 во всем её великолепии;
— Галактика — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентная галактика из Волос Вероники;
— галактика, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.