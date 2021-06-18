«Хаббл» обнаружил загадочную галактику без тёмной материи

Группа астрономов во главе с Питером ван Доккумом из Йельского университета ошеломила научное сообщество три года назад, открыв NGC 1052-DF2 — далекую галактику с небольшим количеством темной материи. Новый анализ подтвердил эти данные. Более того, ученые заключили, что NGC 1052-DF2 может и вовсе не содержать темной материи.

Открытие, сделанное с помощью космического телескопа «Хаббл», бросает вызов давним представлениям о том, как галактики образуются и развиваются.

Считалось, что темная материя — невидимая субструктура, составляющая большую часть массы Вселенной, — напрямую влияет на образование и структурирование галактик. Поэтому перед научным сообществом встал вопрос о возможности существования галактики с таким небольшим количеством темной материи. Некоторые астрономы поставили под сомнение выводы группы Ван Доккума, в частности они усомнились в точности расчетов расстояния NGC 1052-DF2 от Земли.

Теперь Ван Доккум и аспирант Йельского университета Зили Шен уточнили расстояние до галактики и подтвердили оригинальные результаты в новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.