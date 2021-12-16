«Хаббл» показал эффектную галактику, в которой взорвалась мощнейшая сверхновая

На этом снимке «Хаббла» изображена NGC 3568, спиральная галактика с перемычкой, которая находится на расстоянии 57 миллионов световых лет от нас в созвездии Центавра. Цветное изображение состоит из наблюдений, полученных с помощью инструментов Wide Field Camera 3 (WFC3) и Advanced Camera for Surveys (ACS) «Хаббла» в ультрафиолетовой, ближней инфракрасной и оптической частях спектра. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.
Галактика, также известная как AGC 27752, ESO 377-20, LEDA 33952 и IRAS 11084-3710, была открыта 21 апреля 1835 года английским астрономом Джоном Гершелем. NGC 3568 является членом группы NGC 3557, состоящей из 12 галактик.
Как уточнили астрономы миссии, в 2014 году свет от взрыва сверхновой в NGC 3568 достиг Земли. Хотя большинство астрономических открытий — работа групп профессиональных астрономов, эта сверхновая, получившая название 2014dw, была обнаружена астрономами-любителями из службы поиска сверхновых звезд в Новой Зеландии.
На прошлой неделе «Хаббл» возобновил полноценную научную работу после очередного сбоя и перевода в безопасный режим. Во время последнего сбоя произошла ошибка синхронизации научных приборов с внутренними системами обмена данными.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
– вихри пыли в пламенной туманности;
— шаровое скопление с красочной россыпью звезд;
— зарождение звезды в далекой галактике;
— Галактика Мессье 61 во всем её великолепии;
— Галактика — «расплавленное кольцо»;
— «пушистый комочек» — флоккулентная галактика из Волос Вероники;
— галактика, в которой «съели» звезду;
— как сталкиваются галактики;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.