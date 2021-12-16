«Хаббл» показал эффектную галактику, в которой взорвалась мощнейшая сверхновая

На этом снимке «Хаббла» изображена NGC 3568, спиральная галактика с перемычкой, которая находится на расстоянии 57 миллионов световых лет от нас в созвездии Центавра. Цветное изображение состоит из наблюдений, полученных с помощью инструментов Wide Field Camera 3 (WFC3) и Advanced Camera for Surveys (ACS) «Хаббла» в ультрафиолетовой, ближней инфракрасной и оптической частях спектра. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.

Галактика, также известная как AGC 27752, ESO 377-20, LEDA 33952 и IRAS 11084-3710, была открыта 21 апреля 1835 года английским астрономом Джоном Гершелем. NGC 3568 является членом группы NGC 3557, состоящей из 12 галактик.

Как уточнили астрономы миссии, в 2014 году свет от взрыва сверхновой в NGC 3568 достиг Земли. Хотя большинство астрономических открытий — работа групп профессиональных астрономов, эта сверхновая, получившая название 2014dw, была обнаружена астрономами-любителями из службы поиска сверхновых звезд в Новой Зеландии.